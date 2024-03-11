經濟日報社論／通膨蠢動 政府無動於衷

主計總處日前公布2月消費者物價指數 （CPI）年增率為3.08%，前兩個月合計為2.43%；同時，主計總處預估3月CPI年增率會略低於2.43%。依物價上漲趨勢來看，今年全年通膨很可能會超過主計總處原先預估的1.85%，甚至有可能會突破2%的警戒線。由於過去三年我國CPI已經連續接近或超過2%，今年如果再度超過2%，是多年來少見的嚴重通膨現象，而且將會顯著地削弱民眾實質購買力，直接影響人民福祉，政府應該正視並處理這個問題。

去年下半年以來，由於國際油價和原物料價格持續下跌，使得國際通膨減輕；同時，原物料進口成本跟著降低，也讓我國的通膨放緩，今年1月出現低於2%的水準，沒想到2月突然上升超過3%，這可以說是重大警訊。

主計總處表示，2月物價上漲主要是春節因素，造成旅遊、旅館、計程車資上升所造成。另外一方面，食物類和外食費的價格漲幅也超過4%。春節固然是造成物價上漲的主因之一，但是去年下半年以來，在疫情結束之後，國人的報復性消費情況很普遍，因而大量增加消費，也是拉動國內物價的重要因素之一。去年全年國內民間消費成長率達到7.94%，這是多年來少見的現象；而現在看起來，今年民間消費仍然會有較高的成長率，因此仍然會拉動物價。除了旅館和旅遊費用大漲以外，食物類、外食費和每月消費一次的商品價格上漲幅度都超過4%，這些都是需求拉動的通貨膨脹最好例證。

這裡要指出的是，物價指數是把平常消費的商品價格加總而得，其中包括一些久久才購買一次的商品，例如電視機和冰箱等，這些商品的價格較穩定，但是很久才買一次，因此通常人們對於商品價格的變化比較沒有感覺。另一方面，食物、外食費和衛生紙等是大家天天都會去購買的商品，而現在這些商品價格的漲幅卻高於平均物價漲幅，因此人們對於通膨的感覺自然會有切膚之痛。

另外，政府最近推出幾個與民生有關政策，恰恰又與物價上漲有關，我們希望政府在推動新政策時，要把通膨因素考慮進去。首先，為了要減輕台電的虧損，經濟部最近宣布將再度調升電價，尤其是330度以下的小額用電戶，預估每戶電價將會調漲約5%左右，工業等用電也會同時調漲。其實國內電價已經調高二次，過去兩年平均漲幅達到19.4%，但是在這麼高的調幅下台電仍然發生嚴重的虧損，這顯然與政府快速推動綠能政策有關。由於電價是所有企業都必須負擔的重要成本，電價上漲當然會進一步推升物價。

最後，前兩天衛福部突然宣布，各醫療院所的門診掛號費取消上限的限制，由市場機制去決定掛號費。依現行的健保收入與給付制度來看，不論是收入和支出都是由政府完全控制的，比方說，收入方面的健保費率和掛號費，支出方面的看診和藥品費用，也都是由健保局決定的。現在突然之間要開放掛號費用由各醫療診所自由決定，然後衛福部說會確實監控以避免出現聯合漲價的行為。問題是，現行的掛號費用是相對較低的，再加上民眾看病的需求，對於醫療支出的價格彈性是偏低的，因此大多數的醫療院所一定會逐漸調高掛號費，根本不需要聯合行動。也就是說，未來看病的成本一定會顯著增加，加重民眾負擔，當然也會成為推升通膨的因素。

總而言之，總統大選過後，民進黨政府就急忙開始調整各種物價，這就是所謂的「政治景氣循環」（political business cycle）。最可憐的還是弱勢的老百姓，面對高漲的物價卻沒有任何反制能力；新政府應該體恤人民。