聯合報黑白集／當大陸核航母下餃子

中國大陸全國兩會正在進行，或許是為了唱響習近平的「經濟光明論」，在全球一片唱衰聲中，李強硬是為全年定出了五％的ＧＤＰ增長目標。中共一向不做沒把握的事，顯然早就想好達標之計。

辦法何在？習近平在稍早的中央財經委會議時，就已透露風向。兩個老招：設備更新和以舊換新。李強在兩會上再加一招：每年發行一個兆的超長期特別國債。發改委主任鄭柵潔人大記者會上進一步演繹：五％增長，是奮力一跳就能實現的目標。他老神在在說，設備更新將是一個年規模五兆以上的巨大市場，而汽車、家電更新換代也是兆元規模。

光這三招，就可創造數兆產值，五趴焉能不到手？但這不稀奇，稀奇的是台灣。就在鄭柵潔滔滔不絕說著這些數以兆計的手筆時，陸委會卻在立法院提報告說，大陸若釋善意，我方可考慮提前調整赴陸觀光團，說得對岸很稀罕台灣這一丁點觀光財似的。

這種夜郎思維，民進黨可謂獨步全球。比方說，中共海軍政委暗示它的第四艘航母將是核動力時，蔡政府依舊相信，金門撞船事件就算死賴到底，老共也奈何不了咱們。台灣或許不必對大陸一望而生畏，但起碼得有點現實感。現在這種倨傲，簡直匪夷所思。

就問，幾年後大陸連核航母都在下餃子時，台灣還能沒事就捋一下它的虎鬚？