經濟日報社論／股價淨值比的玄機

在金龍年股市開紅盤的新春團拜，證交所董事長提出要提升台灣在資本市場的關鍵地位。其中，「將鼓勵公司檢視自身股價淨值比」的訊息最引人關注。市場人士多判讀這是政府持續做多股市的重要訊號，投資人期盼今年又將荷包滿滿。

證交所提點公司要注意股價淨值比，應是仿自東京證交所振興股市的策略。去年3月東證所根據日本公司治理規則，並回應國際投資公司建議，要求上市企業要重視股價淨值比，並且限期提升比率至1以上。東證所的政策被認為是促成日股強勢反彈，甚至有機會攻克股市「失落30年」，創造歷史新高的重要因素。

股價淨值比做為投資的參考指標早被學界「認證」超過30年。不過，東證所將之作為交易平台門檻，則被認為是創新之舉。東證所的論證是，如果股價淨值比低於1，代表市場評估企業獲利能力不如營運資金成本，公司因此有必要重新規劃資源配置，以獲得投資人認同。

自從日本經濟泡沫化後，上市公司股價淨值比低落就是嚴重問題。在東證所採取行動前，有近一半主板與六成標準板公司的股價淨值比低於1，連著名的豐田汽車與軟銀都名列其中。銀行業更是慘不忍睹，79家上市銀行中，只有四家股價淨值比高於1，其中前三大銀行集團的比值甚至低於0.7。

面對股價低迷窘境，東證所提升上市公司股價淨值比的策略可以理解。在日本寬鬆貨幣政策環境下，上市公司紛紛調整經營策略，購入庫藏股提升股東權益報酬率，而吸引大量外資與流通在外資金回流。東證所提升股價策略一舉成功，創造一年的多頭市場榮景。

台灣上市櫃公司股價淨值比低落的嚴重性遠較日本緩和。今年1月底，大盤與櫃買的股價淨值比分別為2.12與2.79倍，其中只有水泥工業、窯製及航運類股的比值低於1。另外，大盤與櫃買共有235家公司的股價淨值比低於1，占全體公司13%，比率介於美國與歐洲市場之間。

不過，台股指數屢創新高是靠大型電子股的拉拔，而表現平庸的類股仍比比皆是。觀察台灣股市，無論是以殖利率、本益比與股價淨值比做比較基礎，類股中的電器電纜、建材營造、金融保險以及其他電子的股票皆未受惠於股市上漲紅利；對照數位雲端與半導體類的股價飆漲，傳統產業顯然遭到投資人的冷落。

坐擁護國神山的半導體產業固然是台股特色，但確保傳產籌資管道順暢，政府也需重視。證交所「公司檢視自身股價淨值比」的呼籲，至少點醒經營者要關切投資人如何看待自己的公司。的確，公司股價淨值比長期低於1，代表同樣資本用在別處會更好，經營者理應為資金運用不利而汗顏。

提升公司股價淨值比的做法，除了改善投資與經營績效外，亦可透過買回自家股票提升股價。以美國為例，去年S&P所涵蓋的1,500家公司就有近70%曾買回自家的股票；今年2月的前七天，美國上市公司宣告庫藏股的金額甚至高達1,050億美元。反觀台灣上市櫃公司卻完全忽視庫藏股操作；去年所有上市櫃公司只有33家實施庫藏股，比率竟不到2%。

股價高於淨值是投資人肯定企業營運表現的重要指標。台灣一些特定類股或個別公司仍有低股價的困境。證交所若關心此現象，而僅止於由「公司自行檢視」，恐無法積極提升股價。建議證交所與櫃買中心研議修正「上市上櫃公司治理實務守則」；當股價持續低於淨值時，股東會應增列改善股價策略的討論事項。

企業若能正面回應證交所關心的股價淨值比，股價將會因啟動庫藏股而得以維護，公司也會因審慎投資而提升資本運用的績效。投資人期待證交所落實新春宣示，最終能讓台灣股市成為分配社會資源的效率平台。