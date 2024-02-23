聯合報社論／不自律又無他律，政府交接空窗期亂象叢生

自新總統產生到就職，有長達四個月的「空窗期」。儘管這次政權交接無涉政黨輪替，但新舊民意交替間的落差，亂象不斷浮現。究其原因，一則是藍綠均無心將「總統職務交接」法制化，二則是代表「舊民意」的政府不自我節制，再加上過去施政包袱太大，難以保持「看守」精神四處伸手。這種空窗亂象，已成破壞責任政治的禍源。

自二○一二年總統和立委選舉合併起，總統一月中產生，五二○才就任，政權交接期之長舉世罕見。二○一六年的大選，立院最大黨和總統都輪替，兩者就職時間卻相距甚久，形成「立法院多數黨已更換，行政院卻得多撐三個多月」的荒謬景象。

這次選舉，民進黨贏得總統大選，卻失去立院多數黨地位。但蔡政府拒絕進入「看守」狀態，還作出跨任期的決策；最滋爭議的例證，是自六月一日起「禁止旅行社招攬赴陸旅行團」。蔡英文將在五二○卸任，卻代賴清德作出缺乏法源依據的六月禁團令，形成「舊民意侵犯新政府權力」，隨即引發觀光業反彈，不啻是在製造問題。

舊政府在空窗期作出重大政策，若是因應突發事故，或政策延續之必要，自是另當別論。例如，近日海巡隊在金門追捕越界大陸漁船導致二死的兩岸危機，以及經濟部三月可能調高電價的決定，都是必要的因應。但漁船事件引發兩岸緊張，與蔡政府八年兩岸政策僵固有關；電價問題則是因蔡英文的能源政策錯誤，導致台電鉅額虧損，其政策後果與責任則應由民進黨概括承擔。

儘管新舊政府都是民進黨執政，但因派系利益不同，綠營鬥爭近期已開始蠢動。例如，近日新潮流系對數位部長唐鳳砲火齊開，即明顯是派系爭權。此外，在台糖瘦肉精事件中，衛福部次長王必勝所擺出的「戰狼」姿態，亦非「看守政府」的表現，更像是保官位的拚搏。賴政府還在徐徐布局，但黨政勢力為搶官位而赤膊上陣，醜態不堪入目。

往前看，二○○八年的政權交接，就曾發生扁政府為逃避馬政府對其貪腐、濫權的追索，大量購買碎紙機銷毀機密文件。當時，政壇即曾有制定《總統職務交接條例》之議，並在國民黨占多數的立法院完成一讀；最後，因民進黨杯葛無疾而終。二○一六年情勢互換，民進黨試圖主導立法，卻遭國民黨杯葛，亦未完成立法。可以說，藍綠都是「換了位子就換了腦袋」，並非真有心推動總統職權交接法制化。

觀察該條例草案，儘管規範並不完善，然仍可相當程度地避免新舊民意扞格產生的憲政衝突。例如，蔡政府近日與印度簽署《台印移工合作備忘錄》，要大量引進印度移工。但《總統職務交接條例》草案中，即有「自總統、副總統投票當日起至總統、副總統當選人就任期間，不得締結條約」之規定。民進黨的做法，可謂徹徹底底打臉自己。

這次政權交接期的亂象，因交接雙方都是民進黨而被淡化，但這對憲政運作的影響仍不可忽視。試問，這些決策若發生問題，是要由蔡英文埋單，或由賴清德負責？然而，一個已卸任的總統，又要如何負責？若賴政府決定來個政策「急轉彎」，民眾豈非無所適從？

要解決交接空窗期的亂象與怠忽，朝野應從三點思考：第一，總統和立委合併選舉是否有其必要性，應從憲政運作層面重新思考；第二，「總統職務交接」的法制化實刻不容緩。第三，新舊政權對於自己的憲政責任都必須有正確且負責的認知，才是建立良好責任政治的根本。