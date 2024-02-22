經濟日報社論／基礎產業轉型 期待關愛眼神

當國人將期待與注意力集中在半導體與AI產業未來發展時，我們必須提醒政府相關部門，不要忘記維持傳統產業對經濟發展、工業獨立性、民眾就業的重要，尤其是，石油化學、金屬機械、紡織等基礎性產業，面臨來自中、韓等國極度競爭，必須給予特別協助。

石化產業是第一個從台灣進入中國設廠的產業，其特點是建廠需要十年以上固定設施並投入巨資，且不能像電子工廠那樣容易搬遷。據了解，現階段台灣石化產業在中國沒有進一步的開發規劃。

台灣石化產業基礎雄厚，主要競爭對手是中國，競爭因素是價格；另一個競爭對手是南韓，競爭手段是品質。綜觀中國石化產業，未來最大威脅是市場競爭，因為中國石化產業的總產能已經供過於求。台灣石化業在地產能45%提供內需，55%用於出口，以中國為主要出口地區，少量出口印度、日本和南韓。

和平互利的兩岸關係是石化產業從業者所期待。台灣石化工業技術、資本和市場已經全面建立。石化產品特點之一是運輸困難，必須在地建立生產，因此一個安全穩定的環境是必要的。

中國於2023年12月宣布取消ECFA早收清單上12個稅收優惠項目，所有項目來自石化產業，包括乙烯、丙烯和對二甲苯，均為中間原料產品。幸好，石化產業早已做好準備，主要石化廠已經在中國建立產能，可以通過增加在地工廠產能來應對，因此對企業的業務影響有限。

ECFA早收清單取消的優惠項目中，對二甲苯影響最大，因為中國大陸在該產品上無法自給自足，需要台灣提供。未來台灣廠家將面臨2%進口稅，或將進口稅轉嫁給買家，面臨來自南韓廠商價格競爭，可能失去訂單。南韓是中國對二甲苯進口第一大國，當新關稅開始時，南韓很容易取代台灣。

第一批ECFA早收清單取消出口配額約18億美元，僅占台灣石化產品出口總額600億美元之3%。然而，ECFA早收清單上共有88項石化產品，我們應該密切關注中國後續採取行動。

台灣石化產業必須與日本、南韓等亞洲鄰國競爭，在失去ECFA關稅優惠後，會使台灣石化產業處境更加困難，必須加快簽署與其他國家雙邊自由貿易協議FTA，其中以印度、越南、泰國和印尼對石化產業的助益最大。

台灣紡織業包括三大板塊：合成纖維、面料製造和服裝生產。2020年疫情期間，中國大陸封鎖，紡織行業供應鏈中斷，導致品牌擁有者在推出產品時出現延遲或短缺。從2025年開始，國際品牌要求多數紡織品使用中國以外的材料和加工地點。

中國以計畫經濟引領工業發展，以化纖為例。目前中國化纖年產量超過1.1億噸，而全球需求量僅為7,200萬噸，導致供過於求。台灣化纖廠主要為國內生產提供材料，約占台灣各廠需求七成。如果被迫開放從中國進口化纖原料，其成本比台灣工廠低30%，故任何來自中國貿易報復或ECFA取消都可能導致台灣化纖工廠關閉。

中國貿易壁壘調查、ECFA後續採取報復行動，將對台灣紡織業構成重大威脅。紡拓會建議：我們的策略應以時間換空間與中國談判，尋求分階段實施關稅進口中國產品。

全球疫情、地緣政治、科技進步、反全球化浪潮、氣候變遷，不僅對於半導體及IT產業造成影響，傳統基礎產業也出現翻天覆地變化，面對中國、南韓、越南、印度、印尼等國強烈競爭，台灣基礎產業需要國人與政府更多關愛眼神，比照半導體及生技產業，給予足夠政策性協助，俾為台灣建立整體完整產業基礎，才不致置產業生態如水上浮萍，強風一吹，即飄移他處。