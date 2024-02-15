經濟日報社論／經貿變局 新政府應預作準備

新政府即將在520上任，但除了山雨欲來的兩岸互動外，近年發展相對順暢的台美經貿關係，其實也有不少變局，現階段就應著手預作準備。

台美「21世紀貿易倡議」在2023年6月簽訂第一階段協議，無疑是重大進展。目前正進行勞工、環境與農業的第二回和談判，但談判進度顯然延宕，因為至今僅在去年8月進行一次實體會議。不但台灣政府要換屆，美國年底也有大選，其談判團隊若決定減緩談判速度並不令人意外，畢竟雙方都有不易做出重大承諾的問題。

其次，拜登的貿易談判團隊還有內部失和的潛在問題。近期國際媒體報導美國貿易代表戴琪談判團隊爆發「出走潮」，不僅可能使拜登總統推動「以勞工為核心」的貿易政策難以落實，也考驗著拜登政府重要政績之一的「印太經濟架構」（IPEF）後續進展。IPEF去年底只完成供應鏈、綠色經濟及公平經濟的協議，今年能否收攏談判成果，令人懷疑。綜合研判，今年完成台美倡議第二回合談判的難度極高，因而新政府要如何維繫台美談判動能，又或決定善用談判空檔盤點整頓，並強化對國內的溝通與準備，都有預先規劃之需要。

對新政府更大的挑戰，在於年底美國大選後誰將入主白宮。隨著川普競選聲勢攀高，各國開始準備再次面對川普執政的可能性。川普執政時特立獨行，至今對台灣的發言也不算友善，新政府不僅應盡可能接觸川普與共和黨相關專家學者，更要掌握川普執政的喜好與風格。

川普總統行事雖難以預測，但凡事著眼「美國優先」，是競選口號也是政策目標，於是特別在意「付出與收穫」的程度。例如在經貿協定上，川普認為美國同時與一群國家談判，收穫不大，因此2017年上任後馬上退出TPP，也已宣稱若勝選，將停止IPEF協商；惟相對的，川普有高度意願談降關稅、市場開放、一對一的自由貿易協定，台灣說不定反而有機會推動台美倡議升級為FTA，但代價必然不低，特別是農產品開放難以避免，同樣要加速準備。

其次川普若接手白宮，美國扮演抗中聯盟「桶箍」的影響力必然降低，亦即川普固然仍會繼續遏阻中國崛起，但未必能跟歐日加等國繼續聯手。台灣近年陸續與若干國家展開經貿對話，其中或有拜登政府的促成與牽線，川普執政未必會再費此心思，則我國新政府需有更自主維持與國際互動及對話的策略。川普競選時期對台灣的指指點點，未必是關鍵決策的立場，國內不用過度擔憂但也要審慎觀察，特別是未來新政府團隊，需靈活面對川普不受約束的出牌方式，挑戰不低。

最後，今年CPTPP的輪值主席為加拿大，預計7月中召開部長會議，年底前再召開資深官員會議。英國於去年7月通過成為CPTPP生效後的首位新成員後，今年各界期待加拿大能著手處理包括兩岸在內的六個新申請案。目前關鍵在於審理這些新申請案的順序。如果採先送先審，則中國大陸將是第一順位，但可能就卡住後面所有申請案流程；如果以準備程度高低審理，則台灣申請案可能居上，又有政治敏感性；若不分先後全數一併成立工作小組，意味六個申請國將同時展開談判，則CPTPP成員也擔憂談判資源。

以上選項都有不同爭議，加拿大能否有「跳出框框思考」的創意有待觀察，但我們不能被動等待，應積極促成有利我國的方案。若要等待新團隊在520上任後才啟動，恐怕又要浪費半年時光，台灣在2021年日本為CPTPP輪值主席時，虛擲近乎一年，最後在中國大陸當年9月先遞交申請後才趕緊跟上。如何掌握台加互動升級的契機，善用就職前的這段期間與CPTPP成員行遊說諮商，都是新政府的課題。