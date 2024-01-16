聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／黃珊珊一犯再犯三犯

聯合報／ 黑白集
中華民國總統大選結束，民眾黨柯文哲競選總幹事黃珊珊被國民黨競選發言人凌濤與民眾黨前秘書長謝立功點名，要為藍白合失敗、輸掉總統大選負最大責任。記者林伯東／攝影
中華民國總統大選結束，民眾黨柯文哲競選總幹事黃珊珊被國民黨競選發言人凌濤與民眾黨前秘書長謝立功點名，要為藍白合失敗、輸掉總統大選負最大責任。記者林伯東／攝影

去年藍白合破局，如今藍白雙輸總統大選。國民黨發言人凌濤怒批，柯文哲競選總幹事黃珊珊提「假民調」，是無法下架民進黨罪魁禍首。黃珊珊未正面答覆，僅反譏國民黨「在盟友裡找敵人」、「要合作的態度是這樣嗎？」但質疑她利用假民調，有錯嗎？

黃珊珊的「假民調」歷史，可追溯到二○二二台北市長選舉。當時她不斷宣稱自己「坐二望一」、「手機民調第一」，選舉結果出爐卻是排行老三。這次舊戲重演，大選封關前黃珊珊多次公布「內參民調」，「柯盈配」每次都是排行第二，甚至和「賴蕭配」在誤差內。選舉結果再度打臉她。

再看，去年藍白合翻盤，主要就是黃珊珊堅持納入「柯領先侯」的民調。當時她引用的民調，正是製作該黨「假內參」的同一機構。政黨用「內參民調」自我壯膽，凝聚支持者，倒也罷了；但像這樣一再造假誤導選民卻毫不臉紅的，可說絕無僅有。

更可笑的是，選前柯文哲自信滿滿，宣稱選後要把所有民調拿出來比對，看看「誰沒有穿褲子」。如今證實柯文哲得票確實是老三，沒穿褲子的正是他自己，他要不要為以「科學」之名造假道歉一下？

如今，民眾黨擺出「奇貨可居」的姿態，彷彿藍綠都要來跟它合作。一個言而無信的政黨，掩蓋不了追逐權力、自欺欺人的本質。

社論

延伸閱讀

立院龍頭爭霸 黃珊珊：只是先提考題 我們不在乎是誰

傳黃珊珊再戰北市長交鋒？ 蔣萬安用10個字回應...

柯文哲敗選不辭黨主席？林濁水「1句話斷言」殘酷結局：不只四分五裂

新科民眾黨立委將推動國會聽證調查制度

相關新聞

聯合報社論／假民調、基本盤俱往矣，誰認真對待年輕世代？

這次選舉的最大弔詭，是三黨各有贏的快慰，但也有輸的慘痛，各黨都能選擇性面對。賴清德保住總統寶座，但選票大失血，民進黨更輸...

聯合報黑白集／黃珊珊一犯再犯三犯

去年藍白合破局，如今藍白雙輸總統大選。國民黨發言人凌濤怒批，柯文哲競選總幹事黃珊珊提「假民調」，是無法下架民進黨罪魁禍首...

經濟日報社論／能源政策亟需重新檢視

賴清德與蕭美琴當選下一任中華民國總統、副總統，就任後將面對來自兩岸、外交與內政的新挑戰。此次民進黨雖史無前例連三任贏得總...

聯合報社論／柯文哲助賴清德登基，國會將出現綠白合？

這次大選藍白合未能成局，即註定「投柯等於投賴」的效果；從選舉結果看，絲毫不差。柯文哲一路的誇口落空，也未能帶動民眾黨立委...

聯合報黑白集／盧秀燕的跨度示範

這次選舉，盧秀燕領軍在台中攻下六席立委，號稱「Ｆ４」的四名年輕新面孔即當選三人，戰果驚艷。尤其，她跨黨輔選民眾黨的蔡壁如...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。