快訊

「曾墜機又喪妻」改當外送員故事造假？ 經查因案退役不是飛行員

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／招生海嘯，教育部裝睡

聯合報／ 聯合報黑白集
教育部公布112學年度大專校院新生註冊率，全國有19校低於6成，其中以高苑科技大學的15.7%最低。記者劉學聖／攝影
教育部公布112學年度大專校院新生註冊率，全國有19校低於6成，其中以高苑科技大學的15.7%最低。記者劉學聖／攝影

十九所大學招生不到六成註冊率「淹水線」，最低一所僅十五％。不僅如此，台清交等頂大也有五十二個碩博士班註冊率掛零，原因是報考者太少且未達錄取標準。此事早在預料中，但蔡政府在裝睡，教育部在裝睡，各校都在裝睡。

卅年前民間團體推動「教改運動」，希望紓解升學壓力，結果走岔成「廣設大學」，阿貓阿狗的專職都搖身變大學。於是，我國大學由五十多所激增為一五○所，升學率由一成變為九成九。但學生品質卻日漸低落，技職人才則被掏空，年輕人工作高不成、低不就。

這個問題，十幾年前即已發現，但始終不改。隨著少子化日趨嚴重，台灣的青少年人口，已完全填不滿大學過剩的空洞，因而訂出私校退場機制。但許多學校寧可拖著，教育部也睜一隻眼閉一隻眼，看著學生在空蕩的私校間被不斷轉手。在兩岸和平的年代，不少陸生填補了我們學生不足的空缺，如今連這塊拼圖也丟了。

可悲的是，大學發給年輕世代「高學歷」證書，但這對他們的就業與社會地位毫無幫助。台灣過半青年的薪資仍達不到繳稅門檻，旅宿業缺工，還得仰賴進口移工。「高學歷」與「低薪資」的落差，折射了當年轟轟烈烈「教改」的眼高手低。裝睡的人叫不醒，潘文忠當了七年教長，他裝作自己與此無關。

社論

延伸閱讀

主張「學校不該搜學生書包」被批校安破口 范雲回嗆侯友宜陣營

成大113年校聘人員調薪7% 大學畢業3萬6千元

補破網 教育部成立專案小組、潘文忠任召集人 將訂校安檢查辦法範本

影／王鴻薇：重視教師在教育現場的管教權 籲教育部正視

相關新聞

聯合報社論／國中割頸，民進黨就是校園安全最大破口

新北市一名國三學生在教室遭他班同學持彈簧刀割頸喪命，引起社會震驚。教育部長潘文忠一席「學校應注意管理學生違禁品」的風涼話...

聯合報黑白集／招生海嘯，教育部裝睡

十九所大學招生不到六成註冊率「淹水線」，最低一所僅十五％。不僅如此，台清交等頂大也有五十二個碩博士班註冊率掛零，原因是報...

經濟日報社論／開放技術移民 提高國家競爭力

過去40年，中國大陸推行經濟改革開放，台灣製造業乘勢運用中國龐大勞動力，組裝製造資通訊產品，席捲全球市場。中國經濟量體擴...

聯合報社論／舌頭一翻轉，賴清德竟開始蹭起蔣經國

選戰進入短兵交接時刻，令人驚奇的現象之一，是賴清德和柯文哲爭相蹭起故總統蔣經國。賴清德在政見會上說，蔣經國走的是「落地生...

聯合報黑白集／祭毛文也是對台檄文？

毛澤東作古多年，魔力不減；每遇其十秩冥誕，中共都要升幡憑弔，辦場浩浩蕩蕩的紀念會，歌之殤之，好不隆重。習近平雖讓黨裡寫出...

經濟日報社論／科技顧問會議的下一步

行政院月中召開科技顧問會議，這是相隔12年後，政院再度召開科技顧問會議。本次會議邀請國內外產學領袖出席，針對半導體、AI...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。