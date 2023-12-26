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聯合報黑白集／賴皮寮瞎扯眷村改建

聯合報／ 黑白集
民進黨總統候選人賴清德宣稱願意把萬里老家交付公益信託。記者劉星君／攝影
民進黨總統候選人賴清德宣稱願意把萬里老家交付公益信託。記者劉星君／攝影

賴清德為幫「賴皮寮」解套，除虛晃一招的「公益信託」，民進黨更以「眷村改建」類比「礦工居住權」，說「礦區工寮就是礦工的眷村」，意圖誤導民眾賴皮寮就地合法天經地義。這種比附法，根本瞎扯。

這個說法，最早出自賴清德競選總幹事潘孟安，其後綠營名嘴、側翼、民代紛紛跟進。他們聲稱，「礦工住宅」如同眷村，早就存在，也是政府應解決的問題；另一方面，也指責過去政府雙重標準，改建眷村，卻不解決礦工住宅問題。

這種說法是「竹篙湊菜刀」。軍人的雇主是政府，礦工的雇主卻是私人礦主；眷村建在國有地上，礦寮則涉私人土地。再說，即使對眷村、礦宅應一視同仁，也不應包括賴皮寮。原因是，「賴皮寮」是新違建，根本不在昔日工寮原址。

何況，眷村改建是為了解決眷舍沉痾，並非哪個高官為自己量身打造。反觀民進黨，卻是為了幫賴清德解套，故意把礦工住宅拖下水。從扁政府到蔡政府執政十五年，從未關心過礦工住宅。扁政府時代，「賴皮寮」鄰近的崁腳村上百戶礦宅被迫拆屋還地，民進黨是站在財團那邊。

當時，賴清德已是立委，未聞他關心「鄰居鄉親」。如今，卻胡亂瞎扯眷村改建，除了想為自己解套，還刻意挑起族群對立。一錯再錯，更凸顯他關心礦工住宅「攏係假」。

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