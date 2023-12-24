經濟日報社論／正視薪資差距擴大警訊

主計總處近日公布去年各行業受僱員工，其全年總薪資（含經常性與獎金等非經常性薪資）的中位數及分布的資料。由此可看出性別、學歷別、行業別、規模別，以及高、低薪別的薪資差距，在最近十年出現什麼轉變。

就性別而言，近十年來男女薪資差距逐漸縮減。女性相對男性的薪資，由2013年84.2%增加到去年86.4%。不過，去年女性就業人口中，大專學歷（含）以上的比例為60.4%，超過男性的51.3%。為何女性學歷相對較高，卻無法獲得較高薪資？今年諾貝爾獎經濟學得主高爾丁，曾提出下列解釋：職場女性需分心到家務，以致無法讓雇主「隨傳隨到」，導致雇主較不願意晉升女性為高階主管。

就學歷別而言，近十年來大學教育投資報酬率下降，但研究所教育投資報酬率卻上升。高中學歷相對大專學歷受僱員工的薪資，由2013年80.9%增加到去年82.3%。不過，大專學歷相對研究所學歷受僱員工的薪資，則由2013年59.4%下降到去年的53%。這顯示，大學教育對學生專業技能提升有限，因而雇主願意提供的薪資，與提供給高中學歷受僱員工的薪資差距有限。

就行業別而言，近十年來受僱員工薪資較高的行業，出現在政府管制、特許的行業，以及學習技能較困難的高科技業。去年受僱員工薪資介於100萬至115萬元間，因而排名前三名的行業，依序為石油及煤製品業、電力及燃氣供應業及金融保險業，而其近十年薪資增幅分別為11.6%、-1.5%及30.9%。這顯示，政府特許的金融保險業，其員工未來薪資展望，有凌駕前兩個受到政府管制行業的趨勢。至於去年受僱員工薪資介於70萬至90萬元間，因而排名第四至七名的行業，依序為化學原材料業、電子零組件業、出版影音傳播及資通訊服務業，以及電腦電子產品及光學製品業；其近十年的薪資增幅分別為25.5%、41.5%、17.2%及25.8%，其中僅有一個行業低於製造業19%的平均薪資增幅。

相對地，去年受僱員工薪資介於36萬至38.5萬元間的五個最低薪行業，薪資由低至高依序為：補教業、其他服務業（含美髮、美容及按摩業）、住宿及餐飲業、家具製造業，與藝術娛樂及休閒服務業；其中，只有住宿及餐飲業近十年的薪資增幅，超過服務業16.5%的平均薪資增幅。

就規模別而言，受僱員工薪資隨企業規模擴大而增加。去年受僱員工四人以下，以及500人以上的企業，其員工薪資分別為37.2萬及75.1萬元。前者受惠於基本工資由2016年的20,008元調升至去年的25,250元，故近十年來，薪資增幅達25.3％。而後者薪資增幅為22.3%，也超過其他介於五人至500人的企業，其17.5%的薪資增幅。

最後，就高、低薪別而言，其薪資差距持續擴大。近十年來，受僱員工薪資最高10%相對薪資最低10%的比例，由2013年的4.14倍增加到2015年的4.29倍，再減少到2020年的四倍，之後再增加到去年的4.12倍。這顯示，薪資最低10%的受僱員工，因受惠於基本工資從2016年起逐年調升，故近十年來，和薪資最高10%受僱員工間的薪資差距，無明顯擴大或縮小趨勢。然而，受僱員工薪資中位數相對於其平均數的比例，則由2013年的80%逐漸減少至去年的75%，顯示高薪員工是薪資逐年提升的主要受惠者。

總之，近十年來出現高、低薪受僱員工，其薪資差距擴大的情形。因此，政府宜對女性低薪、大學教育投資低報酬、服務業低薪，及中小企業低薪等問題，提出相對應的改善措施。