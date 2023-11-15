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聯合報黑白集／洗錢教父的落跑密道

聯合報／ 黑白集
「八八會館」專案小組全面清查金流，有「洗錢教父」稱號的銀樓負責人涂誠文事先聞風逃亡。圖／取自睿森銀樓FB
「八八會館」專案小組全面清查金流，有「洗錢教父」稱號的銀樓負責人涂誠文事先聞風逃亡。圖／取自睿森銀樓FB

北檢偵辦「八八會所」洗錢集團案，主嫌郭哲敏羈押期將屆，檢警月初拘提同案要角涂誠文，發現他已落跑。檢調發現，是「自己人」通風報信，已分案偵辦。去年此時，檢方內神通外鬼放走郭哲敏，一年後搜索涂誠文，竟也是檢警洩密助逃。詐團享有國家級落跑ＳＯＰ，這是蔡總統所謂「全民參與的司法革新運動」嗎？

「洗錢教父」涂誠文縱橫兩岸三地，已因另一起洗錢案判刑五年，最高法院發回更審，他正被境管。教父有耐心跑法院，卻為了「八八會所」案跑路，豈非眾告周知：此案有鬼！是他想落跑，還是有人要他跑得愈遠愈好？

「八八會所」案牽連甚廣，業者替im.B詐團洗錢，郭涂二人各自經營招待所，宴飲黨政要員和司法高官。更巧的是，副閣揆鄭文燦曾是im.B詐團及八八會所座上賓，他被控替詐團喬警界人事，又捲入郭哲敏炒地案。涂誠文這一逃，燦哥作為檢警上司，難免又要遭人議論。

說來諷刺，檢調洩密郭哲敏一案依然混沌，放行他出境的檢座王涂芝，竟已躲過懲戒。也難怪，涂誠文能循同一模式順利落跑。這裡還有個可怕巧合：涂誠文在洗錢銀樓裡設招待所，王涂芝曾光臨吃飯唱歌。

近來，台灣政治熱搜詞之一是「招待所」。門裡別有洞天，金權粉色外加監視器，大亨早就準備好逃生密道。

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