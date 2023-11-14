經濟日報社論／總統候選人端牛肉 核電聚焦

三黨總統候選人針對2050年淨零碳排的目標，皆已提出2030年時發電結構的規劃。民進黨賴清德堅持非核家園，而民眾黨柯文哲及國民黨侯友宜則擬增加核電占比。因此，值得關注核電對發電成本及碳排放量的影響，以及世界各國尤其是近鄰日本及韓國對核電的態度。

目前國內的發電方式包括燃煤、天然氣、再生能源及核能，而去年其占比分別為43.6%、38.8%、9.3%及8.2%。三位候選人對上述比率在2030年的規劃如下：賴清德調整為20%、50%、30%及0%；柯文哲調整為15%、45%、30%及10%；侯友宜調整為14%、45%、29%及12%。換言之，賴清德擬增加天然氣及再生能源比重，但減少燃煤比重以及放棄核能，而柯文哲及侯友宜則擬增加燃煤之外的其他三種發電方式的比重。

目前燃煤及天然氣的每度發電成本相仿，而核能發電成本最低，故放棄核能會增加發電成本。台電及民間業者皆有使用燃煤、天然氣及再生能源發電，而民間業者在這三類型電的生產占比分別為18%、25%及80%。台電目前自行生產這三類型電的每度成本分別為3.51元、3.53元及2.33元，但分別以高出21%、22%及116%的價格從民間購電。至於核能只有台電使用，其每度發電成本為1.43元。根據上述數據，賴清德、柯文哲及侯友宜的建議，會使平均每度發電成本較目前的3.65元分別增加8.5%、2.2%及0.7%。

天然氣發電較燃煤發電的碳排放減少一半，而核電的碳排放又較天然氣發電的碳排放減少一半以上。因此，增加核電的占比不但可降低發電成本，也可減少碳排量。然而，柯文哲及侯友宜的建議意味著必須將核二及核三廠延役，及重啟核四廠，從而悖離民進黨2025年達到非核家園的目標。

核災及戰爭影響世界各國對核電的使用態度，也導致三位候選人對核電態度的分歧。1979年時全球興建中的核電反應爐達到186座的歷史高峰。不過，當年美國發生三哩島核電廠反應爐故障，而1986年蘇聯又發生車諾比核電廠爆炸事件，導致全球興建中的反應爐數目在2005年降到20座，但到2021年又增加到53座。核電占全球發電比重在1996年達到17.5%的歷史高峰，而總發電量則在2006年達到歷史高峰。2011年日本福島核電廠災變讓全球核電發展下挫，但從2012年到2019年間，全球核能發電量又呈上升趨勢。在2021年時，核電占全球發電比重為9.8%。去年初開始的俄烏戰爭，天然氣價格因供給短缺而價格高漲，迫使歐盟在去年接納核電為綠電。而三位候選人中，除賴清德外，皆追隨歐盟的調整步伐。

我國貿易競爭對手韓國及日本，也視核電為未來減少碳排的重要工具。2011年的福島事件，導致日本核電由前一年25%的發電占比，到2014年歸零。不過，日本從2015年重啟核電，到了去年核電占比已達5%。去年日本又制定延長現有核電站運轉年限至60年，並新建核電機組，從而使核電在2030年的占比增加到20%~22%的政策。至於韓國在2021年時核電占比已達27.4%，並預計到2030年可達32.8%。

三位候選人欲使綠電在2030年占比達到目前的三倍左右。不過，目前我國已很難再尋覓廣闊場域來大幅擴張風電及太陽光電的投資，因而上述目標有如海市蜃樓。因此，我國未來極有可能步入日、韓及歐盟的後塵，需要增加核電占比，以加速減碳腳步。