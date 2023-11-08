經濟日報社論／日本貨幣政策鬆動 金融掀巨變

日本金融體系正在發生十年一度的大變革。三大銀行之一的三菱UFJ宣布11月6日起，十年定存利率上調100倍；三菱UFJ宣布不久後，另一金融巨頭三井住友也宣布跟進。雖然三菱UFJ、三井住友暴升百倍利率，不過是將現行的0.002%調至0.2%，依舊非常低，但已是2012年以來的最高利率，這個十年來初見的巨變值得我們關注。

為何日本大銀行要暴升百倍利率？原因很簡單，因為收益可觀。最近日本政府10年期國債利率衝到0.95%上下，銀行將顧客的定存轉去購買政府公債，就算升息後也可穩賺0.7%的利差，這種套利好生意，銀行自然用力做，以暴升存款利率吸引更多資金，來購買國債進行套利。

日本商業銀行暴升存款利率的背景是，近一年來日本央行不斷調高10年期國債利率上限，其貨幣寬鬆政策逐漸調整。去年12月日銀將10年期國債利率上限從0.25%放寬到0.5%，今年7月再放寬到1%。上月底的日銀金融政策決定會議後再宣布，1%的上限將彈性處理，市場評估短期內10年國債利率上限將放寬到1.1%。日銀的新宣布擴大商業銀行吸收民間資金成本與國債利差的可能，隔日三菱UFJ就宣布暴升定存利率。

近年日本央行的基本方針確立於2012年，當年日銀配合安倍經濟學，以量化寬鬆來刺激經濟成長，並且在2016年進一步推出負利率政策，日銀以對商業銀行寄存央行的超額準備金收取負0.1%利率等方式，來達成短期利率為負0.1%，長期利率為10年期國債利率接近零的目標，此後日本成為一個近乎沒有利息的國家，也就出現主要商業銀行十年定存低到0.002%，此種他國少見的現象。

負利率政策使得日本地區性銀行，因為放款利率過低影響獲利，導致利潤與股價長期低迷至今。但是美國聯準會從2022年3月起暴力升息11次，政策利率從近乎零調升至5%以上，急速擴大的美日利率差異，造成日圓狂貶與物價飆升，日本國債也因利率過低不受市場青睞，買氣持續滑落造成利率上揚，日本央行的10年期國債利率防線節節敗退。

當日本10年期國債因為市場買氣差，上個月利率推升到接近1%，安倍經濟學之量化寬鬆對長期利率已無實質效果，現在日本金融界在問的是，負利率的短期目標何時會修正？當長期利率標竿的10年期國債利率過去一年內飆升了近四倍，短期國債自然也被拉高利率，以3年期國債利率為例，在今年6月還維持在負0.05%，到了11月初已經升到0.25%。不過日銀目前還未鬆口放棄短期負利率與量化寬鬆政策。

現在日銀表面上還死守著安倍時代的量化寬鬆，是因為安倍前首相雖然已經逝世，但是安倍派依舊是自民黨內最大派閥，日銀如果要結束量化寬鬆，政治上需要一個功德圓滿的退場演出。另一方面，過去十年來日本持續量化寬鬆，儘管放在銀行的存款利息幾乎為零，但是不管是民眾購屋，或者是企業投資都享受超低利率，這樣的社會恐怕無法接受一個貸款利息突然飆漲的世界。

在上述考量下，日銀調整貨幣政策，應該是一個緩慢的過程，市場預估可能是明年春天。每年春天是日本勞資雙方談調薪的「春鬥」，今年日本出口產業因為日圓貶值收益大好，而內需產業也在觀光客加持下有不錯的表現，預計明年春鬥會有亮麗的加薪結果。春鬥加高薪可以讓日銀以安倍量化寬鬆成功帶動日本擺脫通貨緊縮為由，讓負利率政策光榮退場。

不過就算負利率退場，日銀恐怕還是會極力壓低長短期利率，讓日本經濟與民眾慢慢接受有利息的世界；也因此就算明年結束量化寬鬆，只要沒有出現聯準會快速降息，在美日利差依舊大的情況下，日圓恐怕會繼續弱勢。