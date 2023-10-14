經濟日報社論／改善系統不容鬆懈

近來進口美國萊豬問題愈趨嚴重，政府雖然強調美豬進口值低，只是有少數不肖業者將美豬以化整為零、「洗產地」的方式混入其他豬肉，但迄今抽樣美豬化驗均未含萊劑，所以對民眾健康不會有影響。政府也宣布開始對所有進口豬採取逐批檢驗，但是民間疑慮並未消除，因為仍有進口美豬去向不明，所產生影響遠大於統計上的進口金額。

在當初開放美國萊豬，政府宣稱若規定標示萊豬與非萊豬，是違反國際經貿規範；未來會做好源頭管理，有效控管進口豬流向。言猶在耳之際，已經耗費大量資源於檢驗及查核美豬，但仍有進口美豬不知去向，源頭管理破功，政府卻束手無策。

美國萊豬對健康無虞，是當初政府主張不需標示進口萊豬的另一原因。但是既然無礙健康，卻又禁止美豬不得進入校園、軍營，及國家體育訓練中心，甚至還矯枉過正要求校園團膳只能用本國肉品。此種「開大門，關小門」方式，不但互相矛盾，也違反國際規範，更使得消費者認為進口萊豬有害健康。在無法區分萊豬及非萊豬下，消費者自然排斥進口美豬，也促使造假產地標示的情形層出不窮。

食安系統混亂不明，受害的還是消費者。以雞蛋為例，政府無法杜絕將進口蛋標示為國產蛋的亂象，民眾誤食過期進口蛋情形，為了替滯銷進口蛋解套，主管機關認定進口生蛋在國內製成茶葉蛋，是屬於「實質轉型」，茶葉蛋可標示國內產製。不過將生蛋煮熟成茶葉蛋，即符合「實質轉型」的認定方式，不但與國際原產地認定原則不同，一般庶民也很難接受。

另外既已認定茶葉蛋符合「實質轉型」，卻又規定業者販售時必須標明生蛋來源地。若區分萊豬及非萊豬有違反國際經貿規範之虞，標示生蛋為進口蛋及國產蛋則更有可議之處。

政府目前的食安政策，除了執行面問題外，也充滿政治考量。當初不標示進口美國萊豬，即是顧慮到美國反對。最近日本開始將核廢水排入海洋，引起各國質疑，台灣不但反應平淡，甚至還有為日本護航的聲音。

另開放全齡加牛進口，政府解釋全球已有50多國對加拿大開放，卻漠視目前仍有上百個國家對加國仍有狂牛症疑慮，而禁止全齡加牛進口；而且竟然也提出開放加牛有助於台灣的國際參與，難道就是為了討好明年跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的主席國加拿大嗎？

事實上，近年來由開放美國萊豬、日本福島食品、雞蛋、加拿大全齡牛的進口及日本核廢水問題，政府處理最大的盲點是開放時皆主張可有效管控風險，且符合國際規範。但在之後無論在進口品的產地認定、產地標示的查核，及產品流向的追蹤，都存在不少缺口，以致使得消費者承擔最大風險，國內食安防衛體系亟需改革。

目前食安之亂，首先必須解決美豬問題。在進口美豬源頭管理機制未到位，國內美豬流向未疏理清楚前，政府應切莫再以違反國際規範而不作為，而應以國民健康為第一優先。所以應當機立斷，排除美國壓力，規定進口美豬必須標示萊豬或非萊豬。因為若再繼續放任未標示美豬進口，會使美豬流向更加紊亂，食安問題將永遠無法解決。

另外也需解決中央與地方食安政策銜接不足，及資訊落差問題。目前中央雖然運用大數據方法，由風險概念來管控食品安全，但卻無法與地方政府分享即時資訊，以致查驗稽核慢半拍，無法發揮預警作用，中央與地方政府互相抱怨，形成食安重大缺口。未來惟有中央與地方同步，才有可能完善食品安全防衛體系。