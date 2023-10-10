聯合報社論／誰在賣國？潛艦國造不應成為政爭工具

在台灣的特殊國家環境下，潛艦國造應是國人共識極高的國防政策。在馬政府立案、蔡政府推動下，「海鯤號」終於封裝亮相。未料，由於主事者前參謀總長黃曙光一席「軍火商賣國、立委一直搞」的爆料，使潛艦案再掀風暴，讓潛艦國造進程平添阻障。

由於事涉機密和複雜的國際技術，潛艦國造案應該是最無實質監督與當責的國家大型建案。建造八艘潛艦的計畫，預算高達四千億元，各路軍火商、掮客和利益團體必然穿梭不斷。當年的拉法葉艦採購案，雖追回五十多億元軍火回扣，但尹清楓命案至今未能偵獲凶手；國艦國造的「獵雷艦」，則爆發慶富公司詐貸案，皆說明軍火案的錯綜複雜。黃曙光當其責還遭到國安單位的調查，可見海鯤案成事不易。

黃曙光為造潛艦，當年找了郭璽當顧問。國防部長邱國正則說，郭璽「有些事情做得太過分」，因此海軍將其停職。這位有爭議的前顧問郭璽，要在高雄參選立委，最近上遍綠營政論節目，指控藍委馬文君「賣國」。問題是，在相關的機密錄音檔中，卻出現郭璽和外國技術顧問、潛艦設計公司的爭議對話，其中甚至涉及詐騙問題。在在說明，造艦案的利益糾葛深不可測。

由未得標軍火商流出的錄音檔，經立委馬文君送交國防部、調查局和韓國駐台單位調查。國防部稱，這是廠商惡鬥，無涉機敏內容，也不致妨礙造艦。但此事竟被炒作為「賣台擋艦」，高檢署也立案調查外患罪，劍指馬文君。問題是，這場立委和顧問的互相指控案，相關單位卻劍指立委，對軍火商的不法卻什麼都沒查出來，多麼諷刺！

民進黨自以為撿到槍，將砲口全面對準馬文君，企圖扣其擋潛艦的紅帽子，順便做國民黨「不愛台」的文章；在中常會，賴清德更亮出他當立委時和藍委對罵的影片。問題是，「賴立委」當年不滿立院程序委員會阻擋四千多億國防預算，卻未還原當時小布希政府售台潛艦遭阻，除美中關係變化因素，還有美軍火商阻撓。當時藍委林郁方曾提案促行政院組成潛艦國造專責小組，亦獲藍綠無異議通過；最後叫停潛艦國造政策的，卻是當時的閣揆謝長廷，直到馬英九時代才重啟計畫。賴清德以政治操作攻擊，卻故意避談歷史關鍵脈絡，缺乏國家領導人應有的格局。賴清德正在角逐總統大位，他難道不明白護艦保台須使造艦政策免於政治干擾，才能成事？他用口水來增添朝野攻防柴火，只會徒添日後恩怨和困擾。

潛艦國造過程漫長，在其深水區必然潛藏種種弊端與蠶食國家利益的紛擾，執政當局理當極力掃除弊端、排除不法。而今，民進黨卻一味以政治操弄為前提，罔顧潛艦是否應成軍的大方向，實在匪夷所思。這把野火越燒越大，已逐漸回燒向民進黨，那將對誰有利？

依黃曙光的說法，海鯤號計畫在明年五月前完成海測，希望二○二五年成軍。他也說，原型艦測試沒有時間表。但依照國外經驗，首艘潛艦自下水到服役，最快也要一年半。而我國從無造艦經驗，八個月就想安全上路，未免太過樂觀。黃曙光希望二○二七年再造一艘，邱國正雖表樂觀其成，但後續造艦預算仍未編列，主要還是國防部對於造艦目標採取慎重評量。

連國防部長都知道為國持重，閣揆陳建仁也說潛艦國造是歷屆政府努力的目標，並肯定朝野黨團對國防自主的支持。唯獨賴主席帶頭喊打喊殺，為搶選票不顧國家利益和潛艦的未來。這種表現，豈是高喊「全民團結」的賴清德應有的高度？