經濟日報社論／實現居住正義 由中央課囤房稅

日前社會高度關注居住正義，迫使蔡政府對現行囤房稅做出改革，即所謂「囤房稅2.0」。新版的囤房稅的確針對目前的制度缺失，提出一些改進方案，但因為囤房稅的地方稅本質並未改變，所以，即使提高了不少擁有多棟房屋者的稅率，是否就能達到抑制房價飆漲、提升居住正義的目標，仍有待謹慎觀察。

近年以來，低薪資與高房價一直是社會大眾，尤其是年輕人，最關心的民生問題；而在此「一高一低」差距擴大之間，更加劇對民眾日常生活的影響。台灣2023年的房價所得比為20.1，在107個受調查國家中，排名第16名，可知買房在台灣的確是相當大的負擔。解決之道，最好是能同時提高所得並降低房價，否則，至少也要在提高所得或降低房價二者之間，擇一實現。2014年實施的囤房稅，就是希望藉此抑制房價的過度飆漲。

依照房屋稅條例規定，地方政府得在1.5%~3.6%稅率間，針對超過三戶以上住家用房屋，按其戶數訂定差別稅率，此即俗稱的囤房稅。惟由於房屋稅係地方稅，囤房稅率雖統一由中央訂定，但實際徵收率各地方卻可自行決定。在政治現實的考量上，各地方政府為避免加稅得罪轄區選民，自然大都不願提高多屋者的稅率。截至目前為止，採行非自住房屋差別稅率的地方只有十個縣市，且非自住住家房屋稅額占總房屋稅額比率大多不到一成，課徵效果不佳。

蔡總統競選承諾之一是落實居住正義，獲年輕人支持；如今任期將屆，回顧政府作為，顯然年輕人的憂慮與失落並未稍減。近年以來，社會輿論對於地方政府囤房稅課徵的形同虛設，不斷提出質疑，但蔡政府把囤房稅績效不彰之責任，全推給地方政府。

這次行政院突然政策急轉彎，很明顯的是面對選前民意壓力的一種回應，平心而論，總算是做了正確的決定。囤房稅2.0主要內容為：（1）非自住住家用房屋稅率調高為2%~4.8%，（2）歸戶方式從縣市改為全國總歸戶，以及（3）明定地方政府對第四戶以上房屋「一定」要課以差別稅率。這些大都是針對現行囤房稅的弊病，若真能順利實施，多屋族的持有成本必將增加，不論是減少囤房誘因或增加房屋釋出租售，都對長期房價的合理化有正面助益。

不過，房屋稅既然是地方稅，制度設計上理應賦予地方政府更多的自主權力，即使房屋稅條例係中央制定，但課徵囤房差別稅率的決定權本應保留在地方政府手中。囤房稅2.0卻打破了這個原則，不但「強迫」地方對四戶以上住家用房屋一定要差別課稅，更將擁有戶數之判定改採跨縣市的全國歸戶合計。惟由於房屋稅稅基仍然掌控在地方政府手中，若房屋現值評定過低或調整過慢，仍將大大影響囤房稅2.0的改革效果。

其實，打擊囤房為中央政策，需要整體與宏觀考量，但中央卻拿地方房屋稅當工具，從而出現中央與地方間立場扞格，乃意料中事。為避免中央與地方的政策衝突，影響整體打房效果，改革之道有二：一為將現行地方房屋稅予以「中央化」；一為中央另行制定全新的「囤房稅」。蔡政府積極推動的囤屋稅2.0，顯然採取的是前者。如此做法固能增強囤房稅的課稅效果，但卻悖離房屋稅為地方稅的本質，嚴重違反地方自治財政的精神。

尤有甚者，即使囤房稅2.0限縮了許多地方權力的行使，但中央為防止地方不從的「抓漏」過程中，仍然難免掛一漏萬，進而引發中央與地方間更多的爭端。蔡政府何妨大膽改革，以興利取代防弊的思維，創新制定「中央囤房稅」，根本擺脫地方的掣肘。