聯合報社論／英進CPTPP，港入RCEP，台續反服貿

中共外事辦主任王毅近日在東協外長會議表態，支持香港加入ＲＣＥＰ（區域全面經濟夥伴協定）。ＲＣＥＰ六月對菲律賓生效後，十五個會員國已全部生效；去年申請加入的香港，可望成為首個新成員。另一頭，英國日昨在ＣＰＴＰＰ（跨太平洋夥伴全面進步協定）紐西蘭會議正式成為第十二個會員國，會上也討論了大陸與台灣的入會案，並無結果。我外交部次長李淳稱，台灣完全符合加入ＣＰＴＰＰ的標準，但存在「政治問題」。

儘管美中貿易對峙激烈，各國對於加入區域貿易協定，消除關稅壁壘、承諾開放服務業等作為依然積極。美國在前總統川普任內退出ＣＰＴＰＰ，換成日本主導下，還有烏拉圭和烏克蘭等國在排隊申請。對台灣而言，加入ＣＰＴＰＰ是政府重要目標，但若無法克服大陸因素，我國將一直被排除在區域貿易組織門外。

馬政府時代採取迂廻轉進的策略，在兩岸簽署ＥＣＦＡ後，促成《台星經濟夥伴協定》和《台紐經濟合作協定》。這是台灣和非邦交國僅有的自貿協定。美國雖強調挺台，但雙方迄今僅有《台美貿易倡議》，實則連傳統ＦＴＡ的關稅減讓、商品准入都未涵蓋。我方對ＦＴＡ深懷期待，美國卻冷冷對待。

兩岸ＥＣＦＡ只是個架構性協議，需要服貿、貨貿等協議進一步落實；但「反服貿」浪潮使協議中挫，其他協議更無從進行。當年民進黨把ＥＣＦＡ說成糖衣毒藥，宣稱要發動公投撤除ＥＣＦＡ；但蔡政府執政七年多，從未付諸行動，繼續享受ＥＣＦＡ的果實。如今大選將至，賴清德亟欲洗刷他「務實台獨工作者」的自封標籤，卻不肯降下反服貿大旗，企圖利用太陽花經驗為民進黨繼續執政保溫。

在柯文哲提出「重啟服貿談判」話題後，服貿再度受到熱議。民進黨隨即動員民間團體反對，營造「各業代表反服貿」的氛圍，並重提「引清兵入關」論調，企圖再燃反中氣氛。事實上，服貿協議文本及附件均未提及「設立資本額」，亦不涉及移民或永久居留權的問題；但民進黨和側翼不斷散播「大陸勞工來台會搶走台灣人工作機會」的論調，以誤導民眾。事實上，全民真正要正視的問題是：當區域自貿協定不斷走向全面免關稅的境地，台灣卻不得其門而入，我們的產業將面臨嚴重的競爭壓力。目前的影響或許還不明顯，但十年之後，衝擊就很可觀；尤其ＲＣＥＰ，台灣廠商要如何與韓日在東協競爭？

高科技電子業因為有《資訊科技協定》（ＩＴＡ）的免關稅保障，不受衝擊：但其他較傳統的製造業，出口勢必受到關稅競爭的壓力。更吃緊的則是服務業，因規模太小走不出去，或薪資難以提升，或投資不足，競爭力薄弱。簡言之，蔡政府一味採取守勢，讓許多產業困在島內，或削弱了競爭力，或根本走不出去。服務業因為薪資偏低，缺工嚴重，蔡政府最近又想開放服務業引進移工外勞。如此一來，勢必形成惡性循環，更多移工搶走本勞的底層工作，服務業的低薪化愈難挽救，這些產業也將更陷於空洞化危機。

自由貿易的遊戲規則，就是要雙方平等互惠，沒有單方面受惠而不付出的可能。今年四月，大陸商務部宣布要就兩千多項商品對台進行「貿易壁壘」調查時，我方顯未做好應有準備；十月間一旦調查結束並採取行動，勢必有不少廠商將受到衝擊。這其實正是蔡政府的根本問題：無力爭取加入區域自貿組織，對既有兩岸經貿卻輕蔑粗暴以對。一個不肯誠實面對現實的政府，一方面閉關自守，一方面又自斷活路，台灣如何找得到真正的機會與出路？