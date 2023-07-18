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聯合報社論／當館長念出蔡英文台詞，台下群眾也沸騰

聯合報／ 聯合報社論
前立委黃國昌（左）與網紅「館長」陳之漢（右）在凱道舉辦「716上凱道，公平正義救台灣」活動。圖／聯合報系資料照片
前立委黃國昌（左）與網紅「館長」陳之漢（右）在凱道舉辦「716上凱道，公平正義救台灣」活動。圖／聯合報系資料照片

台灣久未聞街頭抗爭，七一六凱道集會或許是一根不經意的引線。這天，兩萬多群眾頂著盛夏烈日在凱道呼喚公平正義；另一頭，身穿綠外套的民進黨則在大飯店冷氣房舉行全代會，陣容華麗地宣示大選開跑。凱道最戲劇化的一幕，是主辦者館長陳之漢在台上誦讀蔡英文二○一六年「選前之夜」致詞：「人民的聲音不管怎麼大聲，到凱道就停住了」。時隔七年，同樣台詞轟炸的卻是蔡英文，現場群眾聞言血都熱了。

嚴格而論，七一六「公平正義救台灣」遊行有些名不副實。其一，該活動只是凱道集會，並沒有遊行；其二，發起人黃國昌和館長都強調活動只是「拚訴求」，非為選舉造勢；但外表看似「非綠大集結」，實則卻像挺柯大會。從台下群眾皆穿著白衣看，也可窺見主辦者對政黨偏好的暗示。但撇開這些不論，活動訴求主打司法正義和居住正義，確能擊中一般民眾的心，即使未親赴凱道的人也會有感。

蔡政府執政七年，辜負民眾期待的施政多如牛毛，民間積怨日深，去年底選舉民進黨才會慘敗作收。遺憾的是，這些年社運團體和民間組織若非遭到收編，便是因受到分化、打壓，而逐漸失去活動能量，無法扮演為基層群眾發聲的角色。其中，尤以農運團體及環保團體最為不堪，幾淪為蔡政府的應聲蟲及傳令兵。在這種情況下，由曾經「挺綠」的黃國昌和館長舉辦這場召喚正義的活動，從某個角度看，其實也象徵著公民運動的新一波轉型，顯示公民對不義掌權者的不休抗爭。

從形式上看，這場凱道集會的活動安排並不流暢，演說者的說服力也參差不齊，遠不及民進黨所擅長的煽情，卻更真實許多。一場非政黨主辦的活動，能讓三個在野黨候選人和郭台銘主動參與，並號召兩萬多人集結，已不簡單。這或許要「歸功」民進黨的打壓：黃國昌住家違建又侵占國有地先被揪出並醜化，當日上午綠網紅又嘲笑集會群眾稀少，並傳出「炸彈」疑雲揚言要「清除低端人口」；如此，反而激出更多人前往。

綜觀活動內容，架構雖不完整，卻真實反映了近年人們生活上的痛苦遭遇和感受，尤其對綠色執政「權貴化」的不滿。在居住正義方面，年輕世代苦等社會住宅而期待落空，蔡政府廿萬戶社宅的支票只兌現了三成許；而近年房地價格飛漲，更加深青年買房、租屋的痛苦。此外，司法改革空有口號，許多判決一味聽從黨意，距離民意越來越遠。而詐騙集團挾黨政權勢而大行其道，有黑幫背景者安居高位，性騷者安然退休，貪汙者外役監坐爽牢，哪一件不是綠朝的腐臭奇聞？

凱道集會的最高潮，不是柯文哲在群眾的歡呼中說了什麼，而是滿身刺青的館長誦念蔡英文當年選情之夜的台詞作為總結；表面上看似違和，卻產生了強烈的反諷和撼動感。館長引述蔡英文的話說：「我身後的總統府，距離人民只有幾百公尺；不過總統府裡面的人，就是聽不到人民的聲音。政府無能，政府無心，政府無感！政府對人民的痛苦麻木不仁，這就是此時此刻台灣人民普遍的感受。」

蔡總統一定沒想到，在朝野易幟七年後，自己的文青台詞竟會被館長拿出來宣讀，而針對的人正是自己。對此，她能故作輕鬆嗎？閣揆陳建仁在全代會發表了冗長致詞，誇讚民進黨是「最會做事、最照顧國人、最守護台灣」的政府。這項誇口，被館長狠狠戳破。凱道上也許只是烏合之眾，但群眾集體沸騰的力量，卻不能低估！

蔡英文 館長 民進黨

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