聯合報黑白集／民主無價，挺台有價

英國前首相特拉斯五月訪台，被說成「國際友人挺台」樣板。正代表民進黨參選的賴清德也大讚她：「對民主自由價值堅持」、「用行動表達對台灣支持」。如今答案揭曉，原來她「挺台」一趟的價碼，是九萬英鎊。

特拉斯只當了四十五天首相即倉皇下台，任期毫無光榮可言。政府外圍組織卻還邀她訪台，真的是搞不清狀況。特拉斯當時賣力表演，一方面誇蔡總統展現領導力，一方面提出「經濟版北約」要合力抗中。但其同黨議員卻不埋單，指她是作秀外交，「以台灣安全為代價，刷自己的存在感與能見度」。評語實是一針見血。

標價挺台，特拉斯並非首例。美國前國務卿龐培歐去年九月訪台，價碼是十五萬美元。美國前眾院議長裴洛西訪台，我黨政部門光是發動遊說，便花掉三一四萬美元。國際友人訪台挺台，都是錢堆出來的。

今年外交部預算用於「接待外賓」項目，較去年增加五千六百萬元，增幅達一成五。這些經費由於是公開預算，或因美英等國遊說金額透明化，才無所遁形。事實上，藏在機密外交布幕下，支付外國政要的出場費，更不知凡幾。訪客挺台多用力，得看價碼。

特拉斯訪台時，還因寧可逛夜市、不見在野黨引發爭議。如今真相大白：原來是誰出錢，就幫誰演戲；若要加戲，除非加錢。