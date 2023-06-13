經濟日報社論／央行暫不升息是各界共同預期

全球金融市場屏息以待的「超級央行周」，即將於本周陸續登場。台灣時間14日晚上美國聯準會將公布最新利率決策，接著台灣與歐洲央行15日舉行利率會議，日本央行會在16日公布利率政策。

中央銀行的貨幣政策通常只有兩個目標：控制物價或刺激景氣。控制物價主要是參考核心消費者物價指數（CPI）年增率，當核心CPI年增率趨勢持續上升，代表物價水準持續上升，貨幣政策傾向緊縮；反之，則貨幣政策傾向寬鬆。

刺激景氣則參考各項總體經濟指標，主要就是經濟成長率。近兩年因為全球都遭遇物價連續上漲，經濟成長率又呈現衰退或停滯，也就是類似「停滯性通膨」狀態，各國央行在貨幣政策上的拿捏就必須逐季觀察：通膨是否減緩，經濟成長是否已經到了谷底，才能隨機應變。

國內的物價上漲率方面，主計總處公布5月消費者物價總指數年增率2.02%，雖為今年以來最低，但仍是連22個月年增率超過2%。主要是17項重要民生物資價格上漲6%，七大類中的食物類仍漲3%，尤其蛋類及肉類各漲133%及6.43%。所幸蔬菜、水果、油料及通訊設備價格下跌，抵銷部分漲幅，但前五月平均CPI仍較上年同期漲2.44%。主計總處最近仍將全年消費者物價指數預測值，由3月的2.16%，上調至2.26%，央行還是無法非常放心。

在扣掉食物類與能源類（燃氣、電費、油料費）等，易受短期、季節性因素或偶發性事件（如戰爭、疫情）影響的部分後，也就是核心物價指數，5月份的漲幅仍然高達2.57%，前五月的核心物價指數漲幅也達2.37%。

更值得觀察的是，上述指標都是和前期的比較，顯示物價仍處於上漲階段，只是漲幅縮小而已，不足以體會當前的物價水準「高到何種水準」。因此，需要拉長時間來看，蔡政府第二任（2020年5月至2023年5月）的CPI上漲了8%。由於物價漲上去之後，通常就有僵固性，居於高檔就回不去了，因此在解讀物價上漲率減緩時，仍須注意物價水準太高，對於實質經常性薪資所得的侵蝕和國民實質購買力的傷害，不可掉以輕心。

在經濟景氣方面，出口降溫仍是最主要的下拉力道。財政部公布5月出口年減14%，已連九黑，主因是出口物價下滑9.3%，對整體出口降幅影響達三分之二，顯示通膨率下降也會對出口產生重大負面影響。國際物價居高不下、升息效應限縮終端需求，加上大陸復甦遲緩，去年以來廠商存貨偏高，訂單能見度低，預估6月出口也是年減14%至17%。從出口下滑周期約12至14個月來看，出口最快也要到9月才可望轉正，最慢可能要等到11月。因此，主計總處最近下修今年經濟成長率為2.04%，比2月的預測數2.12%，減少0.08個百分點，能否「保2」有變數。

央行3月底調升利率半碼時，今年物價上漲率預測上修至2.09%，經濟成長率預測下修到2.21%，顯然當時是以穩定物價為先，並參考美國聯準會前一晚調高2碼的作法。現在主計總處上修物價上漲率預測，經濟成長率預測則下修，「停滯性膨脹」顯然比3月更為嚴峻，央行到底是要刺激景氣，或控制通膨，確實更是進退維谷。

因此，美國聯準會的決策對央行更有參考價值。美國上季升息2碼後，為免傷害經濟成長力道，幾乎早已定調6月停止升息。但最近美國的經濟情勢有變，景氣比預期好些，而核心CPI年增率降幅有限，仍有可能為壓制通膨而繼續升息，但幅度應該不大。

在如此錯綜複雜的經濟情境下，央行的立場應該會維持中性，「暫不升息」是各界合理的共同預期。