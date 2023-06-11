聯合報社論／對抗或對話：解讀美中和戰分割畫面

美中之間的關係目前呈現一個分割畫面：一邊是雙方的戰機、船艦「危險的遭遇」，彼此指責；另一邊則是美國積極派遣特使赴北京，希望重新與中國互動，中國大陸也有意邀請美國相關財經部長訪問。看似衝突的兩組關係，事實上並不全然矛盾。

美國中央情報局局長伯恩斯，最近被爆在廣島G7高峰會前密訪北京。拜登在峰會記者會上表示，他預期美中關係即將「解凍」。他的樂觀估計，除來自白宮國安顧問蘇利文與中共中央外事委辦公室主任王毅在維也納的會晤，也來自伯恩斯的報告。隨後，美國即派出國務院助卿康達，和白宮國安會資深主任貝莎蘭訪問北京，會見了大陸外交部副部長馬朝旭。

一時間，大家似乎覺得美中真的要冰釋前嫌了，把氣球事件以來的齟齬拋在腦後，迎向正面的互動。然而，美軍與解放軍的機艦近距離遭遇，倏忽又把這個期待推到冰窖中。

美國國防部長奧斯丁三日在香格里拉對話上重申，希望與中方對話。但就在同一天，美艦鍾雲號與加拿大軍艦一同經過台灣海峽，當時在一旁伴航的中國驅逐艦蘇州號，突然以「不安全方式」切入美艦航道，迫使鐘雲號減速以避免碰撞。兩艦最接近的距離僅一三七公尺，美方指控，解放軍行為違反國際水域安全通行的海上規則。

五月廿六日，在南海的國際領空也發生類似情形，一架中國殲十六戰機企圖攔截美國空軍RC-一三五偵察機，直接飛到RC-一三五偵察機機頭前，迫使美軍軍機飛過其尾流。

六月五日，白宮國安會發言人稱，美中兩軍近期發生的事件反映出解放軍「越發咄咄逼人」，這增加了「有人受傷」的錯誤風險，這是美國和中國都「不可接受的事」。不過國務院發言人也緩頰表示，希望繼續同中國保持一種「可預測的關係」，「拜登總統說得很清楚，我們不尋求任何形式的新冷戰，我們的競爭絕不能蔓延為衝突。」

美國兩個官方發言看似不同，實際上是一個態度：由於美中沒有軍事互動管道，導致類似空中與海上的「危險遭遇」，沒有預防管道、處理機制，使得美國更急於要與中共互動；而此刻正值烏克蘭大反攻前夕，美國更要確定中國大陸不能在此刻援助俄羅斯，也要確認解放軍不能在台海生事。

而從北京的角度來看，軍機抵近偵查，美艦過台海，都是過去與美國交涉、抱怨已久的議題，北京也知道不容易解決，此刻需要盡快與美國恢復關係，不只是為了避免軍事衝突，更重要的是要促進經濟復甦。最近特斯拉創辦人馬斯克訪問大陸，受到官方破格接待，還有摩根大通的戴蒙、通用汽車的巴拉、星巴克的納拉辛漢也紛赴大陸訪問，北京之所以高調接待企業高管，顯然是為了安撫外資企業，鼓勵他們繼續投資。

除了邀請美國企業界CEO訪問之外，北京還對美國財經首長頻頻發出邀請，包括財政部長葉倫、商務部長雷蒙多、貿易代表戴琪、甚至環境氣候特使凱瑞，大陸除希望穩定外資人心，也企圖經貿先行，分化美國政府，各個擊破。這點美國當然看得出來，日前由白宮拍板定案，決定還是由國務卿布林肯先去。

現在美中關係的確像分割畫面，在高科技與軍事上激烈競爭，但是同時又要對話，確保競爭不會演化為衝突或對抗。看起來，美國與大陸都有意願降低緊張。最近傳出布林肯計畫下周訪問中國，並與大陸國家主席習近平等高官會談，這也許是個轉機，開啟對話降溫的過程。問題是，美中正在切換畫面，台灣還要停格對抗？