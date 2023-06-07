聯合報社論／遇上綠金主和愛將，性平之尺立刻彎曲

始於一名前女黨工的勇敢揭發，眾多受害者相繼挺身而出，民進黨內性騷、粗暴處理及吃案之醜陋日常，赤裸裸暴露於社會面前。這個向來以「性平捍衛者」自居的政黨，除坐視年輕黨工遭鹹豬手騷擾，還刻意壓制，陷受害者於黑暗深淵。更可議的是，民進黨雖快刀斬了數名吃案幹部，但面對涉案資政和即將參選立委的愛將，立刻縮手止步。性別平等之尺，在民進黨手裡終究是看人量身，漫無標準可言，根本別提道德意識。

這場仍在延燒的台灣版「＃MeToo運動」，儘管藍綠白各黨皆被波及，但多數案件仍集中在綠營。綜觀民進黨的性騷事件，有幾個值得注意的特點：第一，受害者多為涉世未深的年輕女黨工，她們懷抱熱情而來，卻飽受創傷而去，留下人生陰影。第二，加害者及吃案者多為年輕黨幹部或合約廠商，他們自恃小有權位，便對基層部屬上下其手或極盡威嚇，要求受害者忍氣吞聲，以顧全黨的「大局」。第三，從婦女部、青年部到組織部，都發生「年輕幹部剝削年輕黨工」的情況，可見民進黨內的民主與平等精神日益墮落，所謂「程序正義」亦蕩然無存，大家只爭相為權力效命。

民進黨除了內部的權力關係問題，還有另一種性騷模式，是涉及民進黨的外包廠商、外圍團體乃至贊助者對黨工或志工的性騷，問題其實更為嚴重。例如，合作攝影團隊導演「輝哥」騷擾婦女部黨工，被害者雖當即向長官反映，但基於「輝哥」是前主席蔡英文友好且親近之導演，申訴管道隨即卡住。再如，「小英之友會」總會長顏志發性騷女志工，但此人具有「總統府資政」的尊貴頭銜，而受害者又是「英粉」，便對申訴與否深感猶豫，一直隱忍。

簡單地說，民進黨原具有「男性沙文主義」的ＤＮＡ，在野時，仍能以倡議性別平等，來爭取認同。但一俟完全執政，由於鋪天蓋地的「權力崇拜症」作祟，就連這點進步價值也被關進鳥籠，性騷的性騷，吃案的吃案，誰還在乎什麼性別平權？婦女部主任威嚇黨工不得申訴，青年部及組織部主管自己上下其手，副秘書長對於吃案真相視若無睹，在在印證了民進黨的道德墮落。

最尷尬的是，主席賴清德不僅要處理前主席蔡英文任內積累的舊案，要清理總統府資政的性騷，還要面對自己提名的新秀所涉及的性騷及吃案，顯得左支右絀。此時，賴清德面對外界的「雙標」質疑，再也無法理直氣壯。資政顏志發所涉性騷，他本人在沉默多日後，以刑事提告強硬回應；民進黨則態度曖昧，總統府則直接以「沒有調查權」推卸了事。對民進黨而言，顏志發的資政角色倒在其次，他更重要的角色是「金主」，而且是金主中的大金主。這點，才是真正的難處所在：貴為金主，怎能與被害人等量齊觀地接受調查？也因此，總統府才會說出「沒有調查權」的話來。

我們看近日爆出的這些性騷事件，儘管案件輕重有別，但最後均遭壓掉或未受到公平處理，其原因都是一樣的：主事者不認為受害者和加害人能放在同一天平上衡秤。依此邏輯，大導演豈容小黨工說三道四，資政的品格怎能被小志工破壞，大學生有何資格品評民運人士？問題是，在性騷議題上，如果這樣的不對等關係不能打破，強勢加害者永遠有權力光環加持，弱勢受害者要何年何月才能享有「性別平等」待遇？

民進黨性騷事件連環爆，撕破了綠營的道德外衣。但對台灣社會而言，這也許是一次重振性平的契機。