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聯合報黑白集／只剩肉麻一招

聯合報／ 黑白集
馬斯克（左）30日抵達北京，首先拜會中國外長秦剛。（路透）
馬斯克（左）30日抵達北京，首先拜會中國外長秦剛。（路透）

特斯拉ＣＥＯ馬斯克乘私人飛機一落地北京，股市就上演慶祝行情，市值一夜大漲二五○億美元。暌違三年，他下飛機第一個見的便是中國戰狼，還二話不說反對脫鉤斷鏈。他跟台灣沒半點淵源，只能算是個外人；但台南出生的黃仁勳呢？在台灣一陣風光後，傳出他也要造訪中國。

黃仁勳現是半導體圈的新至尊，拜生成式ＡＩ之賜，輝達的ＧＰＵ賣得風生水起，市值一舉飆到全球第六。不像特斯拉需要仰賴大陸鋰電池，輝達只需台積電、英特爾幫它代工，理當劃入民主晶片聯盟。

但黃仁勳沒被行情沖昏頭，人還在台灣就說出逆耳危言。先說晶片可以不在台灣做，但中國只有一個。接著又洩漏他最深的憂懼：怕繼續制裁中國，中國就追上來了。黃仁勳再愛饒河街的麻花，仍保持著對中國的清醒觀察。

賴清德近來也彷彿清醒一點，說想跟習近平共進晚餐，談談和平。綠營也終於秒懂：「務實台獨工作者」的核心，不是「台獨」，而是「務實」。解放軍成天在島外繞圈，形勢凶險；賴清德大概想，「務實」地跟習吃頓飯，自己才能輕鬆當選。

不過，國台辦劃的重點仍是「台獨」，罵他說這話「不很奇怪嗎」？看來吃飯的願望是泡湯了。侯友宜直接酸他「肉麻當有趣」，但賴神寶寶心裡苦，台獨招牌拆不了，也只能靠肉麻這招。

台獨 特斯拉 賴清德

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