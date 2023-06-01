聯合報社論／台灣之子與台獨金孫在演什麼大戲？

綠營黑金詐騙纏繞共生，民進黨主席賴清德堅持修改《選罷法》，禁止黑金槍毒犯終身參選資格，為自己參選二○二四總統之路排雷。未料，賴清德首先踩到的大地雷卻是前總統陳水扁：甫因洗錢罪入獄的陳水扁之子陳致中，將因此終身不得參選。陳水扁批評賴清德為「參選總統的政治需要」修法，一再揚言「死諫」，卻不敵賴清德意志，阿扁將如何反撲備受矚目。

立院表決前夕，陳水扁傳簡訊「請賴主席放致中一條生路」，否則「什麼事都會發生」，被外界解讀為「死諫」。但一個利用政治假釋趴趴走的前總統，公開威脅執政黨主席暨總統參選人，這是民主的笑話與法治的悲哀。這個貪腐洗錢家族，多少「海角七億」仍未討回，一邊苟且貪生一邊呼喊死諫，還真是極荒唐的事。陳水扁放話「對人生不抱希望，什麼事都會發生」，這是無賴的要脅；他嗆賴「競選期間支持者抗議布條如影隨形」，更是「台灣之子」對「台獨金孫」的公開恫嚇。

陳水扁玷汙民主、踐踏法治，拆毀民進黨的清廉勤政牌坊，早已言行不堪；但他仍不惜利用「保外就醫」的身分，繼續勒索這個國家和社會。民進黨不僅長期縱容陳水扁踐踏司法紅線，甚至為他修法將國務機要費除罪化，最後卻反遭陳水扁挾持，是自食其果。而賴清德選情深受黨內黑金槍詐事件的連環衝擊，人設破毀，因此急欲藉「反黑金」大旗洗白。但面對各界質疑，修法卻站不住法理基礎，因而阿扁得以乘虛而入。

撇開陳致中的參選問題不談，賴清德堅持力推《選罷法》修正案，本來就是挾民粹氛圍倉促修法，磨刀霍霍，卻思慮欠周。民進黨去年九合一選舉受黑金之累飽嘗挫敗，即急於推出擴大排黑的修正案；賴清德接任主席宣示改革，更積極推動修法。儘管不少立委認為此舉對參政權的剝奪太過嚴重，但在民進黨國會過半下，仍強行通過。護子心切的陳水扁上凱道陳情，甚至揚言「死諫」，仍然罔效。

可議的是，政治人物利用民粹氛圍修法，明知事理失衡，卻沒有人敢喊停，集體執拗到底。事實上，以《洗錢防制法》為例，不論犯罪樣態與刑責輕重，皆遭剝奪終身參選資格，明顯有違比例原則；而遭判十年以上、刑度尚未定讞者也不得參選，更違反「無罪推定原則」。陳水扁質疑，這種褫奪公權終身的法案，超越法官權力，無視更生保護，違背罪刑法定主義原則，明顯違憲，並非全無道理。

然而，民進黨為了洗刷黑金之名，賴清德為了選舉需要，這些民主與法治原則都可犧牲，將陳致中陪葬也不足惜。反觀賴清德，在台南市長任內為了國民黨議長涉賄，二百多天拒進議會備詢，不僅蔑視無罪推定原則，更因逾越《憲法》與《地方制度法》架空議會立法權，遭到監察院彈劾。現在民進黨的台南市議長涉賄，賴清德卻玩雙標打假球了。從當年拒進議會，到如今選罷法修法，賴清德展現的就是權力的傲慢。

當年扁家落難，陳水扁女兒陳幸妤曾公開怒斥有選舉、有拿錢的人還出來假清高，更高聲質問「民進黨誰沒拿我爸的錢」。十幾年後，陳水扁還得意笑稱，「誰敢說自己沒拿過阿扁的錢？沒拿過的出聲一下好不好？」民進黨一眾公職，包括賴清德在內，誰敢吭一聲？選罷法修法三讀，陳致中已被祭旗，賴清德嗆國民黨沒有民主ＤＮＡ，但他自己的民主ＤＮＡ在哪？

一個是「台灣之子」，一個是「台獨金孫」，他們對唱的是什麼政治大戲？