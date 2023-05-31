聯合報社論／侯友宜團隊格局及動力不足，須及早擴編

侯友宜獲國民黨徵召角逐二○二四大選，一周後，本報民調顯示他原本領先的支持度竟掉到第二，有五趴支持者轉為不表態。更糟的是，再隔一周，根據不同媒體民調，其支持度再度下滑，不僅與柯文哲拉近，甚至被他反超。這雖是短期現象，受到郭台銘支持者尚未歸隊的影響，但也可看出侯團隊和黨中央缺乏整合。情況若不設法改善，侯友宜這張王牌可能被打到疲軟，藍軍就只能準備繼續當在野黨。

觀察侯友宜近期的活動，他已展開全台南北的「請益之旅」，先後拜會台大前校長管中閔、前總統馬英九、立法院前院長王金平、前閣揆陳冲及毛治國等人。同時，他還專程南下拜會屏東縣議長周典論，據稱是為拆解朱立倫的「牛鬼蛇神」說。此外，被問及「許多死刑犯等待槍決」議題，他直言反對廢死，稱「該做的事絕不等待」；也趁賴清德談綠營非核風向改變時表態，強調核能是他的選項。

綜觀上述請益行程，侯友宜除表現「尊馬、重管、敬王」，也意在凸顯自己獲得黨內前輩的支持，並跨出「菁英」門戶之限，與地方派系人物合作。這些鋪陳，當然能發揮些許作用。問題是，侯友宜在拜會過程未能帶出更多闡述或動人故事，便顯得流於形式，未必能帶給民眾太多印象。尤其，侯友宜目前最需要展現合作關係的對象是郭台銘和韓國瑜，其團隊卻因故遲遲無法約見，讓外界對藍營的團結留下不少隱憂。讓支持者心存疑慮，這應該是侯友宜支持度一再下滑的主因。

侯友宜起手式即忙著拜會黨內大老和前輩，也顯示了一個問題：他的競選戰略未免太過傳統而老套。他的團隊難道不知道，侯友宜的起步已晚，他最該強力訴求的對象其實是一般民眾。然而，侯友宜在這方面的表現，卻明顯不足。當今的選戰，講究的是海陸空戰三線並進，但侯團隊仍專注於黨內大老的傳統拜會，也難怪一般選民無法感受到他的熱力與魅力。

進一步看，侯友宜的形象以精幹、執行力強最為突出，同時也因為他素來政治色彩較淡，而為一般選民接納。但過去半個月，其團隊並未在這方面的強項發揮，未藉此向一般民眾提出強有力的呼喚。相反的，他提及反對廢死，因語意不夠清晰，隨即被扭曲成「一上台就槍決所有死刑犯」。如此殺氣騰騰，當然也會令一些選民駐足不前。他強調「核能是我的選項」，固能倒打蔡政府一耙，但立即引發綠營對他「不發乾貯執照」的反脣相稽；侯陣營理當用更好的說詞反擊，其團隊卻未辯駁。這樣的交鋒，也只能算是平手。

侯友宜的民調陷入低迷，主要原因是選戰策略失焦，無力鞏固原有支持者，又吸引不了中立及觀望選民的心。外界也注意到，侯友宜的團隊迄今仍是其市府層級人馬為班底，尚未與黨中央的輔選團隊整合；在這種情況下，人力、思維和格局似皆處於低度動員狀態。其中原因，究竟是侯團隊想要獨立主導，或是雙方仍有心結或歧見未解，人們不得而知。但無論如何，以如此鬆散而效率不彰的戰法繼續打下去，侯友宜的戰況恐怕難有起色。

侯友宜過去兩屆在新北市長之戰對決蘇貞昌和林佳龍，都取得壓倒性勝利，顯示他的執政能力獲得信任。但如今的戰役是全國層級，要挑戰的事項不僅是政績，還有理念、價值、國家認同；要解答的不只是治安，還包括經濟、教育、內政、外交、兩岸等林林總總。侯友宜競選團隊若愈快與黨中央整合，愈能早日因應大局。