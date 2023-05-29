經濟日報社論／顧民生、拚經濟是政府的責任

主計總處公布今年4月的出口成長率為-13.3%，前四個月合計出口衰退17.7%；預估出口要恢復正成長最快也要等到第4季，也就是說，今年全年的出口成長率很可能會變成負的。在出口不順的情況下，主計總處公布我國第1季的經濟成長率為-2.87%，全年勉強保2。如果出口仍無起色，今年經濟成長率要保2挑戰很大。

「經濟與民生」是人民每日生活其中，最為敏感。而政府的存在，就應該提供人民一個富庶的民生與繁榮的經濟環境；反過來說，如果政府讓人民過的「民不聊生」，那麼這個政府勢必會被換掉。所以「顧民生、拚經濟」當然是每一個政府都必須努力的方向。但是，現在政府對於「顧民生、拚經濟」似乎做得不是很夠，造成目前國內經濟處在非常低迷的情況。

首先，在民眾最在意的通膨方面，從2021年開始到今年為止，我國將會出現連續三年消費者物價指數（CPI）超過2%的情況，這是過去20年不曾出現過的現象。若再細分其中的食品價格，或是每個月都會購買商品，價格上漲幅度更是達到4%以上，因此民眾對於物價上漲的感覺絕對會超過政府公布CPI的上漲幅度。其中最離譜的是雞蛋價格，先是民眾突然買不到雞蛋，同時又價格大漲，而且持續很長一段時間。雖然買雞蛋是小事，但是充分顯示出政府對於民生大事無法有效處理，民眾的不滿是很容易理解的。

其次是關於房價的問題，過去這幾年不但物價飛漲，房價漲更凶，依政府公布的住宅價格指數來看，過去三年來，全體台灣的房價指數大約上漲了22.4%，遠遠超過物價上漲的幅度，當然更是超過民眾所得增加的幅度。去年第4季全台灣的房價所得比已經上升到9.8倍的歷史新高紀錄，民眾買房的能力也愈來愈低。依央行公布的數據顯示，過去十年來35歲以下新增房貸的占比少了5.5%，而40歲以上購屋房貸者則增加5.1%，購屋民眾的年齡明顯延後就是最好的證明。

第三，在供電方面，由於執政黨堅持「2025非核家園」的目標，依照既定的時程停止核電廠運作，預計明年就會出現全面停止核電的供應。問題是，「2025非核家園」目標是在2025年達到綠電20%的比率，但是國內綠電供應的比率由2015年的4.5%，增加到目前的8%左右，明年要達到20%根本就不可能。綠電供應不足，而核電又減少供應，只好努力增加用煤和天燃氣發電，造成PM2.5和CO2排放大量增加，和2050淨零碳排的目標完全衝突。因此，努力增加綠電的供應當然應該持續下去，但是在這個過程中，核電可以提供一個安定的轉換過程，也就是說，「以核養綠，穩健減核」，應該才是更妥當的能源政策。

最後就是企業長期關心的「五缺」問題，包括水電、土地、人力與技術等，政府一直無法有效解決。現在又增加缺蛋、缺藥、缺疫苗，以及缺少穩定的兩岸關係。對於企業而言，良好而穩定的投資環境是決定是否投資的最重要因素，現在台灣五缺的問題這麼嚴重，國內外企業是否會繼續選擇在台灣投資，可能頗有疑問。如果企業不願意在台灣投資，未來年輕人不但找工作會很困難，更不必提增加薪資了。

總而言之，過去這些年，台灣的物價持續上升，房價飆漲，但是薪資上升卻十分有限，完全趕不上物價和房價上漲的速度，因此國人的生活變得更加困難。我們認為一個有為的政府就應該在民生與經濟方面，多多努力；維持穩定的物價和房價，提供一些更高薪的工作，讓民眾生活在一個「均富、繁榮」的環境中，這應該是政府不可推卸的責任。