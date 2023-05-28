聯合報社論／關上赴陸旅遊大門，就是把和平擋在門外

全球疫情早已解封，兩岸觀光遲未鬆綁，業者在台北國際觀光博覽會當面向蔡英文總統喊話，盼解除組團赴陸禁令。不過，蔡總統只說，交通部正在討論，希望疫後兩岸逐步恢復健康永續交流，有方案的話會再跟大家報告；觀光局也否認外傳六月開放的時間表，強調應該沒那麼快。但蔡政府到底還要讓兩岸民間社會的隔絕狀態繼續多久？

大陸國台辦與文旅部五二○前夕宣布恢復台灣居民赴大陸團遊與自由行，蔡政府卻以需經協商後雙向開放之名峻拒，繼續褫奪人民赴陸團隊旅遊的權利。觀光局長張錫聰說，一個完整旅遊市場應是雙向開放，並強調台灣赴陸「禁團令」要等兩岸協商完成才會解除。其實，只要台灣團客可以赴大陸旅遊，陸客恢復來台團遊也只是時間問題。蔡政府寧願綁架民眾的旅行權利和業者的生計利益為籌碼，逼迫大陸就範與我談判。這是政府不仁，以百姓為芻狗。

然而這也只是掩人耳目的薄霧；蔡政府從未接受「九二共識」，亦深知對岸不可能在缺乏政治前提的條件下與我協商，因此藉口需雙方協商以利雙向開放的要求，實即將整個恢復兩岸旅遊的前景向後拖延。難道蔡政府目的是為了在總統大選前，可以恣意操弄兩岸敵意，篩選或阻絕不利資訊，繼續維持一個對大陸封閉的空間？

此前三年新冠大疫，製造了一個自兩岸上世紀九○年代恢復接觸以來的空前絕緣體。民進黨不必做出任何宣告，就只一句「防疫至上」，即可將兩岸過去花數十年闢建的諸多往來網絡，一刀切斷。唯一留下的就是貿易的通道，貨船與貨機依舊往復，商貿數字照常猛進，但人的接觸則幾近於一夕回到冷戰前，井河不犯，甚至出現了對陸配子女關門，回家猶如蜀道之難的人倫悲劇。

這一由疫病造就的天然契機，讓民進黨嚐盡了甜頭。在缺乏流動的封閉社會中，蔡政府從內部塑造全民公敵，實行半麥卡錫主義，藉網軍任意指控特定個人或團體為中共同路人，以達到壓制甚至消滅政敵的目的。這一期間，蔡政府關閉了中天電視台，並又草擬了數位中介法、全民動員法，仇中成為唯一合法的意識形態。但亦因跨越護欄引致了兩場幾近戰爭的圍島軍演。

這一烽煙彌漫的形勢固然驚醒了部分民眾，但卻鞏固了堅定的支持者，以及讓更多對台海局勢一知半解，以為和解即投降的選民歸其麾下。這是民進黨不願打開門戶的精細算盤。民進黨並不希望人民知道，兩岸其實可以遠離戰爭，只要在共同的政治基礎上，兩岸即可藉由協商謀致經濟、政治的各種安排與福祉；它卻寧要如今「準烏克蘭第二」的煎熬狀態，只因在這一狀態下，選民即可如催眠般地被其政治口令呼來喚去。

兩岸恢復旅遊是打破這一「島嶼密室」的最妥適方式，兩岸人民開始恢復直接的接觸後，所有的資訊可以當面印證，不會變成無法辨察的謠諑，而善意與溫暖也可以堆壘。更重要的是，它是融化戰爭危機的有效辦法。當兩岸人民親切友好的互動，無論是彼岸的武統聲浪，或是此岸的仇中狂潮，都會逐漸偃息，讓和平重新降臨。

蔡總統擔任台北國際觀光博覽會開展嘉賓，會後赴日、韓官方觀光及台灣業者攤位互動，行經海峽兩岸旅遊交流協會卻折返，未曾接觸便離場。然而，蔡政府緊閉兩岸旅遊的大門，其實不啻將已經在敲門的和平摒於門外。當戰爭的號角轟轟響起，人民失去的不只是旅行的權利，更是活著的希望！