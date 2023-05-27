經濟日報社論／綠色通膨浪潮來襲 不可輕忽

2022年6月歐洲議會通過《氣候草案》，歐盟將在2027年實施碳邊境調整機制（CBAM，簡稱碳關稅），未來出口到歐盟的各國企業將受到衝擊。

除了歐盟，美國參議院2022年6月也提出《清潔競爭法案》，擬定美國境內產品的碳定價機制，自2024年起課徵每噸二氧化碳當量碳費55美元，且隔年起依通貨膨脹率上調5%，並針對進口品的美版CBAM也將在2026年開始實施，其對各國企業的衝擊更亦不容小覷，而日本、英國及加拿大也在研議其各自的碳關稅。另外，台灣也規劃在2024年開始課徵碳費，預計首波課徵對象為高耗能及高碳排的產業。

事實上，歐盟碳關稅是歐盟排放交易機制的一種國際貿易手段之延伸，而排放交易機制及碳費則是目前實務常見兩種碳定價機制，世界銀行報告指出全球71個國家已規劃碳定價工具，包含37個碳費以及34個碳排放交易制度，其施行的主要目的在於將企業生產過程所產生的「碳排外部成本」內部成本化，以市場機制來促使企業在生產過程減少碳排放，以達成2050淨零碳排的全球減碳目標。

然而要達成2050淨零碳排目標，各國皆必須付出明顯的代價，其中「綠色通膨」便是減碳必須要付出的重要代價，原因是在於全球各國政府推動綠色經濟、執行節碳的政策，並以新的綠色經濟服務和產品取代舊有商業模式時，將推升原物料（例如能源、金屬等）價格，也迫使企業將外部成本內部化，進而轉嫁給上下游供應鏈與消費者來負擔，終將導致物價普遍且全面性上漲。

台灣當然也不例外，為了落實國發會所修訂的減碳目標：相對於2005年要減排23%~25%，高耗能（例如晶圓代工等）及高碳排（例如石化、鋼鐵等）的產業，明年起就要被課徵碳費，據聞目前政府規劃每噸二氧化碳當量課台幣100~300元（約3~10美元）碳費，且以後課徵之適用產業將逐步擴大，而當企業扛不住淨零碳排轉型成本時，必然以全面漲價來因應，綠色通膨浪潮將席捲而來。

根據國內智庫研究，如果以亞洲鄰國平均碳費每噸二氧化碳當量約3~4美元來計算，轉換成台灣工業部門每年要上繳的碳費粗估約新台幣145.7億元到194.3億元間。其中化學及塑膠業、電子及電力機械業以及基本金屬製造業將成重災區，預估總支出達約新台幣86.1億元，占工業部門所繳碳費近六成；而國內化學及塑膠業粗估一年所繳碳費約新台幣38.7億元，也是一筆為數不小的負擔。

世界各國紛紛在國內採排放交易機制、碳費／碳稅等碳定價機制，對外則採碳關稅冀望達成碳減排目的，這是不可逆的國際潮流，惟碳排成為企業內部成本後，終將轉嫁給上下游供應鏈與消費者來負擔，是件無可迴避的事實。

例如德國於2021年導入碳排放交易機制之後，其消費者物價指數上升0.63%；根據國內智庫推估，台灣2024年如果每噸二氧化碳當量課台幣300元碳費，則會造成消費者物價指數上升約0.62%。

最後，自2026起美歐紛紛開始課徵碳關稅時，必定也會造成世界各國生產成本的大幅上升，屆時全球通澎的壓力恐怕與日俱增，而台灣是一小型開放體，加上大宗物資、能源等都相當缺乏，各國陸續實施碳關稅及碳費／碳稅等碳定價機制，恐加劇台灣未來的輸入性通膨的壓力。

總之，達成淨零碳排目標並非沒有成本，當企業扛不住淨零碳排轉型成本時，必然以全面漲價來因應，進而綠色通膨浪潮將席捲而來，台灣未來十年將面臨嚴峻的綠色通膨挑戰，其對弱勢族群的衝擊最為顯著，政府應即早著手規劃因應之道，協助弱勢族群安然度過綠色通膨浪潮。