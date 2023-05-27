聽新聞
test
0:00 / 0:00

經濟日報社論／綠色通膨浪潮來襲 不可輕忽

經濟日報／ 經濟日報社論
歐盟將在2027年實施碳邊境調整機制（CBAM，簡稱碳關稅），未來出口到歐盟的各國企業將受到衝擊。（本報系資料庫）
歐盟將在2027年實施碳邊境調整機制（CBAM，簡稱碳關稅），未來出口到歐盟的各國企業將受到衝擊。（本報系資料庫）

2022年6月歐洲議會通過《氣候草案》，歐盟將在2027年實施碳邊境調整機制（CBAM，簡稱碳關稅），未來出口到歐盟的各國企業將受到衝擊。

除了歐盟，美國參議院2022年6月也提出《清潔競爭法案》，擬定美國境內產品的碳定價機制，自2024年起課徵每噸二氧化碳當量碳費55美元，且隔年起依通貨膨脹率上調5%，並針對進口品的美版CBAM也將在2026年開始實施，其對各國企業的衝擊更亦不容小覷，而日本、英國及加拿大也在研議其各自的碳關稅。另外，台灣也規劃在2024年開始課徵碳費，預計首波課徵對象為高耗能及高碳排的產業。

事實上，歐盟碳關稅是歐盟排放交易機制的一種國際貿易手段之延伸，而排放交易機制及碳費則是目前實務常見兩種碳定價機制，世界銀行報告指出全球71個國家已規劃碳定價工具，包含37個碳費以及34個碳排放交易制度，其施行的主要目的在於將企業生產過程所產生的「碳排外部成本」內部成本化，以市場機制來促使企業在生產過程減少碳排放，以達成2050淨零碳排的全球減碳目標。

然而要達成2050淨零碳排目標，各國皆必須付出明顯的代價，其中「綠色通膨」便是減碳必須要付出的重要代價，原因是在於全球各國政府推動綠色經濟、執行節碳的政策，並以新的綠色經濟服務和產品取代舊有商業模式時，將推升原物料（例如能源、金屬等）價格，也迫使企業將外部成本內部化，進而轉嫁給上下游供應鏈與消費者來負擔，終將導致物價普遍且全面性上漲。

台灣當然也不例外，為了落實國發會所修訂的減碳目標：相對於2005年要減排23%~25%，高耗能（例如晶圓代工等）及高碳排（例如石化、鋼鐵等）的產業，明年起就要被課徵碳費，據聞目前政府規劃每噸二氧化碳當量課台幣100~300元（約3~10美元）碳費，且以後課徵之適用產業將逐步擴大，而當企業扛不住淨零碳排轉型成本時，必然以全面漲價來因應，綠色通膨浪潮將席捲而來。

根據國內智庫研究，如果以亞洲鄰國平均碳費每噸二氧化碳當量約3~4美元來計算，轉換成台灣工業部門每年要上繳的碳費粗估約新台幣145.7億元到194.3億元間。其中化學及塑膠業、電子及電力機械業以及基本金屬製造業將成重災區，預估總支出達約新台幣86.1億元，占工業部門所繳碳費近六成；而國內化學及塑膠業粗估一年所繳碳費約新台幣38.7億元，也是一筆為數不小的負擔。

世界各國紛紛在國內採排放交易機制、碳費／碳稅等碳定價機制，對外則採碳關稅冀望達成碳減排目的，這是不可逆的國際潮流，惟碳排成為企業內部成本後，終將轉嫁給上下游供應鏈與消費者來負擔，是件無可迴避的事實。

例如德國於2021年導入碳排放交易機制之後，其消費者物價指數上升0.63%；根據國內智庫推估，台灣2024年如果每噸二氧化碳當量課台幣300元碳費，則會造成消費者物價指數上升約0.62%。

最後，自2026起美歐紛紛開始課徵碳關稅時，必定也會造成世界各國生產成本的大幅上升，屆時全球通澎的壓力恐怕與日俱增，而台灣是一小型開放體，加上大宗物資、能源等都相當缺乏，各國陸續實施碳關稅及碳費／碳稅等碳定價機制，恐加劇台灣未來的輸入性通膨的壓力。

總之，達成淨零碳排目標並非沒有成本，當企業扛不住淨零碳排轉型成本時，必然以全面漲價來因應，進而綠色通膨浪潮將席捲而來，台灣未來十年將面臨嚴峻的綠色通膨挑戰，其對弱勢族群的衝擊最為顯著，政府應即早著手規劃因應之道，協助弱勢族群安然度過綠色通膨浪潮。

消費者物價指數 新台幣

延伸閱讀

美4月PCE物價指數升速超出預期 Fed政策將更棘手

服務價格起漲 主計總處上修今年通膨率至2.26%

韓央行第三次凍息惟通膨頑強 經濟學家：年底前恐降息

建築與營建業者碳排占全球近4成 建築業關注ESG趨勢

相關新聞

聯合報社論／從im.B詐騙案看民進黨如何走向沉淪

im.B廿五億元吸金詐騙案如滾雪球般膨脹蔓生。繼主嫌與綠營人士交往酬酢，並提供車輛房屋變相供養後，又傳出綠營高官、司法警...

聯合報黑白集／台南人的目睭

國民黨總統參選人侯友宜最近一句「台南人沒目睭」，被對手賴清德抓到小辮子，海K一頓。台南人當然有眼睛，侯友宜失言，理應道歉...

經濟日報社論／綠色通膨浪潮來襲 不可輕忽

2022年6月歐洲議會通過《氣候草案》，歐盟將在2027年實施碳邊境調整機制（CBAM，簡稱碳關稅），未來出口到歐盟的各...

經濟日報社論／成立主權基金須多面向思考

民眾黨立委吳欣盈等人提案，修改「中央銀行法」條文，要央行設立「主權基金」，撥用10%外匯存底投資於海外，以增加國家財富。...

聯合報社論／從童子賢到郭正亮，看民進黨「真難容」

曾任民進黨文宣部主任及不分區立委的學者郭正亮，因遭同志向民進黨台北市黨部告發他破壞黨譽，要求開除其黨籍。郭正亮隨即發表聲...

聯合報黑白集／郭董的選擇

郭台銘爭取國民黨提名不成，消息人士放話稱，他原本自信滿滿，未料事與願違。郭董接下來該怎麼做，才能在理想與現實上，爭取到最...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦