經濟日報社論／人才培育延攬政策 要務實可行

行政院長陳建仁日前在行政院會聽取國發會報告「關鍵人才培育及延攬推動情形」後表示，國發會協同各部會積極推動「培育本土數位人才」、「延攬國際關鍵人才」以及「深化雙語能力及國際視野」三大策略，有助我國產業升級及國際接軌。這些政策屬人力資本投資，其效益體現在未來；然而，政府卻以投入數量來衡量績效，因而恐出現資源錯置，尤其是錯置在雙語政策上。

首先，在「培育本土數位人才」方面，從2021年起已陸續建立11個國家重點領域學院，其中八個和AI及半導體相關。配合這些學院的成立，從2021至2024年，每年計劃增加「科學、科技、工程和數學」（Science, Technology, Engineering, and Mathematics, 簡稱STEM）領域的學、碩及博士生5,800人。近來STEM領域占我國就業市場專業人才的短缺人數達七成以上。然而，在2012至2021學年度間，教育部卻核准許多大專院校增設非STEM領域的科系，尤其是餐飲以及設計相關科系，導致STEM領域學生人數的占比由34.3%下降至32.5%。

去年15至29歲青年失業率高達8.38%，為整體國人失業率的2.28倍。為評估此政策的績效，宜觀察2025年後，此倍數是否往下調降。教育部增加的STEM領域學生人數大多和AI和半導體有關，因而日後這二個產業可能出現人才供給過剩。根據近來國際經驗，當這類人才失業時，卻容易移動至服務業工作。因此，此政策的展望較樂觀。

其次，在「延攬國際關鍵人才」方面，主要是鬆綁2018年2月開始實施的「外國人延攬及雇用法」。根據此法，我國對高階國際人才核發結合工作許可、居留簽證、外僑居留證及重複入境許可功能的「就業金卡」。而取得金卡的外國人，一到三年內，不需受僱就能自由來台求職、創業，或為海外公司遠距工作。而金卡期滿可以續卡，且持卡三年以上可申請永久居留。截至今年4月底，持有「就業金卡」的人數已達7,283人。不過，根據「就業金卡辦公室」去年7到9月的調查，在回覆問卷的1,081名持卡者中，16.7%已離開台灣、30.4%在台灣受雇，以及34.8%是「受僱海外公司，在台遠距工作」。

為評估此政策的績效，宜觀察持卡者日後歸化的人數。從2016年12月起內政部增訂國際高級專業人才免喪失原有國籍，即可歸化為我國國籍的規定，但六年來只有261位外國人歸化。因此，此政策展望較不樂觀。在外國高專人才不大會排擠國人就業機會，且我國面臨少子化，亟需彌補人力缺口的需求下，宜將目前發放金卡根據行業別及每月薪資16萬元以上的雙重管制條件，逐漸放寬僅對薪資設限。

最後，「深化雙語能力及國際視野」的政策成效最可疑。日前「多語台灣，英語友善」行動聯盟在公共政策網路平台提案，希望政府停止雙語政策，並已獲逾七千人連署。該提案有五個訴求，其中「不應讓英語成為其他學科的指定教學語言」的訴求最重要。教育部從2005年起執行五年500億計畫，即開始在各頂尖大學推動英語教學。然而，由於師生英語能力皆不足，導致課程涵蓋內容縮水，且學生大多給予教師極低的評鑑分數。在學校鮮少有外籍學生及外籍教師，因而無英語教學的實質需求下，經常出現老師以英語教學，但學生卻仍以中文回答。甚至極少數老師只在開學時以英文上課，之後卻改成中文上課。

此政策將雙語能力和競爭力劃等號，並誤以為英語教學是傳遞專業知識的良好途徑。政府預計於2021至2024年間，花費82億元於「關鍵人才培育及延攬方案」，其中近半數用於推展雙語政策。雖然雙語政策的績效極難評估，但基於目前各級學校師生的負評浪潮，政府宜縮小實驗範疇及預算規模。