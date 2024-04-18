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寶刀未老？四川伯花110元「嫖娼57歲女」 陸網驚：81歲還有這念頭

香港01／ 撰文：孫聖然
四川一名81歲男子花25元人民幣，嫖娼一名57歲女子，被警方發現並依法行政處罰。情境示意圖。圖／Ingimage
四川一名81歲男子花25元人民幣，嫖娼一名57歲女子，被警方發現並依法行政處罰。情境示意圖。圖／Ingimage

四川一名81歲男子花25元（人民幣，約新台幣111元），嫖娼一名57歲女子，被警方發現並依法行政處罰。

據陸媒報導，四川瀘州警方日前通報指，在當地某居民樓內檢獲57歲女子孫某共81歲男子殷某。經查，孫某將殷某帶至出租屋，以25元的價格達成交易，實施賣淫嫖娼行為。

警方事後通知殷某家屬，要求及時對其進行家庭干預和關心。目前，兩人因賣淫嫖娼被依法行政處罰。

網友怎麼看：「其實有些公園裡也能看到」、「電視台可找他上養生節目」、「81歲還有這念頭，也是服了」、「像這樣的大爺，公交車我就不讓座位了哦」、「我們這邊還有兩個老頭合資包一個女的，然後還吃壯陽藥」、「81歲，25塊錢，這兩個數位太炸裂了，難怪那麼多老年人查出來各種性病」、「25元一次的性交易，大媽也願意，不懂是為了錢還是享受這個過程。因為錢太少了，所以我很難想像是為了錢。如果是享受這個過程的話，希望可以給她科普相關玩具，需求性一點不可恥」。

四川一名81歲男子花25元人民幣，嫖娼一名57歲女子。（時間視頻）
四川一名81歲男子花25元人民幣，嫖娼一名57歲女子。（時間視頻）

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文章授權轉載自《香港01》

前妻 性交易 老年人 賣淫

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