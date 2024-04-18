寶刀未老？四川伯花110元「嫖娼57歲女」 陸網驚：81歲還有這念頭
四川一名81歲男子花25元（人民幣，約新台幣111元），嫖娼一名57歲女子，被警方發現並依法行政處罰。
據陸媒報導，四川瀘州警方日前通報指，在當地某居民樓內檢獲57歲女子孫某共81歲男子殷某。經查，孫某將殷某帶至出租屋，以25元的價格達成交易，實施賣淫嫖娼行為。
警方事後通知殷某家屬，要求及時對其進行家庭干預和關心。目前，兩人因賣淫嫖娼被依法行政處罰。
網友怎麼看：「其實有些公園裡也能看到」、「電視台可找他上養生節目」、「81歲還有這念頭，也是服了」、「像這樣的大爺，公交車我就不讓座位了哦」、「我們這邊還有兩個老頭合資包一個女的，然後還吃壯陽藥」、「81歲，25塊錢，這兩個數位太炸裂了，難怪那麼多老年人查出來各種性病」、「25元一次的性交易，大媽也願意，不懂是為了錢還是享受這個過程。因為錢太少了，所以我很難想像是為了錢。如果是享受這個過程的話，希望可以給她科普相關玩具，需求性一點不可恥」。
延伸閱讀：
傳湖南縣政協主席嫖宿幼女被拘 知情者：不實，嫖娼對象14歲以上
武漢大學人民醫院醫生遭前妻舉報嫖娼及收回扣 撤銷副主任職務
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言