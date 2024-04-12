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女商人去世遺產別墅值1782萬 家屬1原因拒絕繼承 網：白惹麻煩

香港01／ 撰文：安祖娜
江蘇姓巫女商人過身後，遺產包括1座價值400萬人民幣（約1782萬台幣）的別墅。 示意圖。圖片來源／ingimage
江蘇姓巫女商人過身後，遺產包括1座價值400萬人民幣（約1782萬台幣）的別墅。 示意圖。圖片來源／ingimage

留下價值400萬別墅遺產卻無人繼承？江蘇巫姓女商人過身後，遺產包括1座價值400萬人民幣（下同，約1782萬台幣）的別墅，可是她的家人都不願意繼承，原來除了別墅外，死者還同時留下超過1,000萬元（約4455萬台幣）的跨地區、債權複雜的債務，債權人其後入稟法院要求還款，遺產別墅更被兩地法院查封。最後，法官判定由村委會擔任遺產管理人，負責整理巫女士生前財產和債權債務狀況，別墅則交由法院拍賣，將所得款項連同其他債務結算後，再平均地分配給債權人。網友認為如家屬繼承別墅，一定會被債主要求還債，又笑言若無相關債務，「早就爭破頭了」。

綜合內媒報道，巫女士生前是商人，做生意時欠下巨額債務，去世後遺下1棟價值400萬的別墅，但家人拒絕繼承。法院調查發現，原來巫女士同時欠下高達1,000萬元債權複雜、涉及多地的債務，無錫市法院收到多名債權人起訴，入稟要求賠償債務，其遺產別墅被無錫市和南寧市法院查封。

無錫市法院的法官為保障債權人利益，親自前往廣西南寧調查， 無錫市錫山區人民法院法官助理賀豪杰向內媒透露，當地的債主起訴巫女士，要求她還錢，但其本人已去世，遺下的就只有1套物業。

兩地法官進行協商，終決定委任巫女士生前居住地的村委作為遺產管理人，負責釐清她的財產和債權債務情況。另一方面，別墅交由率先查封的南寧市青秀法院組織拍賣，所得的款項將連同巫女士的其他債權債務統一結算，平均分配給入稟法院的債權人。兩地法官協商後決定由村委負責釐清巫女的財產和債務狀況，而別墅則交由南寧市法院組織拍賣。（《荔枝新聞》訪問截圖）

賀豪杰認為兩地法院合作，交由遺產管理人進行分配，對所有債權人來說是最公平的做法，「這樣做不論是對債權人、直系家屬，還是巫女士本身都能夠做到相應的保護」。

網友認為這棟別墅由一開始就「不能繼承」，債主可能也在等人出來繼承，「一看標題就知資不抵債，如果債主等繼承後再提出債務」、「白惹麻煩」，有留言笑指「假如沒有那1,000萬的債務，早就爭破頭了」。

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文章授權轉載自《香港01》

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