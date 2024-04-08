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37年婚姻名存實亡？人妻見尪配偶欄是弟媳泣訴「沒名份」 真相比八點檔精彩

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸一位人妻與丈夫結婚多年，卻在申辦津貼時意外發現自己「未婚」，且另一半婚姻登記顯示的妻子不是別人，是「丈夫的弟媳」，讓她十分崩潰。情境示意圖／Ingimage
大陸一位人妻與丈夫結婚多年，卻在申辦津貼時意外發現自己「未婚」，且另一半婚姻登記顯示的妻子不是別人，是「丈夫的弟媳」，讓她十分崩潰。情境示意圖／Ingimage

37年的婚姻名存實亡？大陸一位人妻與丈夫結婚多年，卻在申辦津貼時意外發現自己「未婚」，且另一半婚姻登記顯示的妻子不是別人，是「丈夫的弟媳」，讓她十分崩潰。本以為要上演狗血戲碼，不過在多方查證後才揪出，引起這場混亂的正是丈夫的弟弟。

綜合陸媒報導，大陸河南省焦作市一位孔姓婦人與丈夫結髮37年，兩人感情融洽恩愛，結婚時也有辦理登記、領有證明，不過孔姓婦人在10年前不慎將結婚證書弄丟，直到去年12月為了辦理獨生子女補助，才前往民政局補辦。

未料，孔姓婦人在辦理手續時意外得知，自己和丈夫結婚37年，卻依然是「未婚」的身分，且丈夫婚姻登記顯示的妻子不是別人，竟是自己的弟媳，讓她忍不住泣訴「我現在連名份都沒有」。本以為要上演外遇的狗血戲碼，但孔姓婦人的丈夫卻急忙喊冤，直呼自己不知情，「要知道了我還不願意」。經過多方查證才揪出引起這場混亂的人竟是「丈夫的弟弟」。

大陸河南省焦作市一位孔姓婦人與丈夫結髮37年，未料，孔姓婦人在辦理獨生子女補助手續時才意外得知，自己依然是「未婚」的身分。圖／截自微博
大陸河南省焦作市一位孔姓婦人與丈夫結髮37年，未料，孔姓婦人在辦理獨生子女補助手續時才意外得知，自己依然是「未婚」的身分。圖／截自微博

焦作民政局查詢資料時發現，原來孔姓婦人的小叔結婚時未滿法定年齡，於是冒用哥哥的身分登記，幾年後他離婚又復婚，才將盜用哥哥身分結婚的狀況修正，不過這次更正只影響到小叔與弟媳，孔姓婦人的丈夫依舊和弟媳維持婚姻關係。對此，民政局解釋，當時並沒有使用電腦系統登記，也沒有嚴格核對身分，只要在辦理結婚時提供承諾書就能登記，才發生這場烏龍案件；事後也表示，兩人可以到人民法院登記調查後，拿到發出撤銷的司法建議書，便能補辦結婚證書。

這起荒唐案例也在微博引起網友議論，紛紛留言「那個年代什麼事情都有可能發生」、「不夠年齡要嘛別結婚要嘛別登記，用哥哥的…」、「弟弟也太坑哥了」、「有點扯，弟弟和弟妹法律上還不是夫妻，孩子讀書報名都需要父母的戶口本，想知道這關是怎麼過的」、「當年沒文化的時候幹的荒唐事可不止這些」、「這弟弟也是很謎」。

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