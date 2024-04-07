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幼稚園老師背名牌包上班 家長「1原因」怒投訴園長…網傻眼：內心看不起人

香港01／ 撰文／桃樂斯
大陸有幼稚園家長不滿老師揹名牌袋上班，傳訊息向幼稚園長投訴。情境示意圖／Ingimage
大陸有幼稚園家長不滿老師揹名牌袋上班，傳訊息向幼稚園長投訴。情境示意圖／Ingimage

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面對這樣無理的家長，也太令人懊惱吧！大陸有幼稚園學童家長，因不滿其中1位老師揹名牌包上班，憂慮對方經濟條件優厚，不會真心投入教學工作或對待孩子，故向幼稚園園長反映問題。當時幼稚園長曾為該老師護航，指「老師的工作和其經濟條件無關」，希望家長能放心，不過她期後亦建議該老師，往後盡量避免攜帶較昂貴包包上班。相關對話截圖於網上瘋傳引來熱議，許多人批評該家長「管太寬」，「別人揹什麼包跟工作有關係嗎？」，又質疑是對方自尊心作祟，「就是她自己嫉妒而已，有點權力就用到盡」。

大陸微博日前瘋傳2張對話截圖，有網友感嘆「這個世界真的癲了」。圖片可見，某幼稚園家傳短訊予幼稚園長，指日前開家長會時發現有老師揹了一個名牌包（GUCCI）上班，她認為幼稚園老師的薪水應該不足使她購買如此昂貴的包包，故猜測對方家庭背景或許很是優越，形容「不缺錢的那種」，所以擔憂她可能不會全心投入教學工作中，而是抱着「玩玩」的心態。

對此，幼稚園園長立刻為該老師護航，指「老師的工作和其經濟條件無關」，希望對方能放心。不過她之後亦將家長的憂慮轉告涉事老師，表示「雖然您不缺錢」，但還是建議往後盡量避免於工作日揹名牌袋，讓對方大感無奈。

事件引來網友熱議，不少人斥責該家長「管的真寬」，「她不會以為老師是她保母吧」、「別人揹什麼包跟工作有關係嗎？」、「回她：『貴嗎？這是我最便宜的包了』」。有同為家長網友指，相比之下更喜歡家境條件好的老師，「人家是真的超級喜歡人類幼崽所以才來上班，對孩子比別的老師都更有耐心，孩子們都很喜歡她」。

有人更質疑根本是家長自尊心作祟，「把紅眼症發揮得淋漓盡致」、「就是她自己嫉妒而已，有點權力就用到盡」、「自己的羨慕、嫉妒、恨投射到孩子身上，以孩子為藉口，這種人能教好孩子才怪」、「內心看不起幼稚園老師，覺得人家不配擁有她自己沒有的東西」、「比你窮的你看不起，覺得人家只圖錢；比你有錢的你嫉妒，覺得人家不缺錢就是來混日子的」。

該家長表示老師若有優越家庭背景，擔心對方未能完全投入教學工作。（微博圖片）
該家長表示老師若有優越家庭背景，擔心對方未能完全投入教學工作。（微博圖片）
事後園長為免麻煩。建議涉事老師不要揹名牌包上班。（微博圖片）
事後園長為免麻煩。建議涉事老師不要揹名牌包上班。（微博圖片）

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文章授權轉載自《香港01》

保母 名牌包 幼稚園

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