控前妻婚內出軌...綠帽男悲憤挖對方父母墳墓 遭告上法院下場曝光

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一名大陸男子因情感問題，醉酒後挖掘前妻父母的墳墓，最終被法院判決支付前妻精神損害賠償。

根據陸媒《新京報》報導，王某與孫某原為夫妻，離婚前，孫某醉酒後一時衝動將王某父母的墳墓挖開20厘米左右，後又及時恢復原狀。

王某認為，因孫某故意挖墳破壞了父母墳墓所在地風水，故而將父母墳墓遷往他處，遷墳費用花了人民幣1.5萬元（約新台幣6.65萬），並認為由於孫某挖墳導致的物品損壞，該費用應由孫某負擔。

後王某將孫某起訴到法院，要求孫某賠償王某修繕父母墳墓的所有費用1.5萬元（約新台幣6.65萬），賠償精神損失費1.5萬元（約新台幣6.65萬），訴訟費由孫某承擔。孫某則表示因王某婚內出軌，自己心情鬱悶而飲酒，才做出上述行為，自己也是受害者，故不同意王某訴訟請求。

北京市密雲區人民法院審理認為，墳墓乃是死者的安息之所，是後代追憶、祭奠已逝親人的特定場所，承載特殊情感。墳墓屬於法律予以保護的特定物，損壞墳墓有違公序良俗和社會主義核心價值觀，致權利人遭受一定程度的精神痛苦，侵權人應承擔物質損害和精神損害賠償責任。

法院表示，孫某與王某在婚姻關係存續期間，不能正確處理雙方矛盾，採用挖王某父母墳墓的過激方式發泄情緒，有悖於善良風俗，勢必會給作為子女的王某造成一定的精神損害，故王某主張的精神損害撫慰金於法有據，依法予以支持。

法院最終判決，孫某於判決生效之日起七日內賠償王某精神損害撫慰金8千元（約新台幣3萬），駁回王某的其他訴訟請求。

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文章授權轉載自《香港01》