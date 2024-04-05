奇葩設計！大陸這所學校「男廁設在女廁裡」 校方遭砲轟淡定回應

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近日有學生發影片「抽水」大陸長春理工大學一廁所設計「真逆天」，男廁所竟是設在女廁所裡面，想進入男廁所，就得穿過女廁所過道。長春理工大學後勤處工作人員回應質疑稱，其設計都是合法合規的。

根據長春理工大學學生發布在網絡上的影片，有學生站在女廁門口，手機鏡頭往裡拍，可以清楚看見女廁中一扇門旁，標記著男廁的標誌。學生表示這樣的設計實在令人難以理解：「男生想要上廁所就必須要經過女廁所，假如有女生正在上廁所，男生在經過女廁所時，哪個女生還敢上廁所，難不成讓女生忍著不上嗎？」

影片發布後，不少網友紛紛質疑「這樣分男女廁所有什麼意義？」

長春理工大學後勤處工作人員接受大陸媒體採訪表示，「校方已經接到情況反映了，我們的設計都是合法合規的，網上看到的照片不一定屬實。」

然而這個說法實在難以服眾，有人向媒體投書表示：「廁所的設計應該以人的實際使用需求與感受出發，設計出舒適便捷的使用環境。一句冷冰冰的『合法合規』，不是可以抵擋住所有質疑的擋箭牌。」

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文章授權轉載自《香港01》