快訊

獨／Gogoro Pulse性能超強悍被酸「也會換到10年舊電池」 續航力之謎官方回應了

朱學恒強制猥褻重判1年2月 理由曝光：竟說自己遭「政治迫害」想辯無罪

朱學恆強吻判1年2個月 鍾沛君：司法終有正義！

廣西一礦區爆破致3死 竟與員工違規用微信溝通致理解出錯有關？

香港01／ 撰文：林芷瑩
去年11月，廣西一礦業公司在高峰山礦區爆破時發生致命意外。
去年11月，廣西一礦業公司在高峰山礦區爆破時發生致命意外。

去年11月，廣西一礦業公司在高峰山礦區爆破時發生致命意外，現場未解除警戒就起爆，導致3人死亡。

3月26日，廣西壯族自治區崇左市人民政府公布事故調查報告，揭露本次事故竟因為爆破員在微信溝通工作時理解有偏差，而導致違規操作。

2023年11月13日，廣西舜拓建設工程有限公司（下稱「舜拓公司」）在未制定此次爆破技術設計和施工組織設計的情況下，安排在高峰山礦區爆破作業。

計劃起爆次序為一期150平台深孔、二期山頭西面淺孔、二期山頭東面淺孔、一期165平台深孔。參與爆破作業人員共10人。

警戒期間， 在二期山頭東面的爆破技術員蔣永春在微信群內表示「對講機沒電了」、「誰在後山」，安全員在核對二期山頭東面各個警戒區域完成警戒後，在微信群內回覆「充電了」（「充電」代表為起爆器充電）「速度」，蔣永春回覆「好」。

在一期165平台的爆破技術員蔣永東看到手機微信群內的信息後，以為一期165平台已做好警戒，也在微信群回覆「充電」二字。在未獲一期165平台完成警戒信息的情況下，蔣永東於中午12時52分實施起爆，約20秒後，二期山頭東面淺孔由蔣永春實施起爆。

下午1時許，其他爆破員檢查一期165平台深孔爆堆，發現爆堆內掩埋一輛農夫車（皮卡車；pickup），清點現場作業人員時才發現少了3人。事故最終造成3人死亡，1輛農夫車損壞，直接經濟損失約420萬元（人民幣，下同）。事故發生地點示意圖。（哈爾濱日報）

調查報告顯示，高峰山礦區一期165平台爆破作業面技術員蔣永東未按規定使用對講機進行通訊，違規使用手機微信群以文字溝通，在未得到警戒完成指令的情況下，違規履行本該由爆破員俞日良履行的起爆職責，按動起爆按鈕。未進行爆破指令再確認，未使用爆破預警、起爆及解除信號。

蔣永東、蔣永春違反《中華人民共和國安全生產法》第57條規定，對事故發生負有責任，依據《中華人民共和國刑法》第134條第1款的規定，建議追究其刑事責任。另外6名相關責任人被給予行政處罰。

延伸閱讀：

遼寧撫順金礦發生墜罐事故釀3死1傷　企業無證長期停建礦井山

西煤礦發生潰倉事故致5死2失蹤　涉事公司本月因超載被罰

文章授權轉載自《香港01》

國安 微信 溝通

延伸閱讀

《老橡樹酒館》傳奇導演息影之作 生活的希望在哪裡？

陳宗彥疑用微信接受性招待 謝龍介：懷疑做不法勾當

疑受8次性招待！陳宗彥否認化名「陳董」 監院拿微信對話打臉

廣西螺螄粉產值數百億 「聞臭師」年薪220萬

相關新聞

35歲男尋親20年意外多一個媽！生父竟是微信好友 曾吐露：想兒子

一名從小被出養的35歲男子小凱（化名），從15歲起便開始尋找自己的親生父母。在幾經周折之下，終於尋到他的親生父親，更耐人尋味的是，父親早在兩人相認前就已是微信好友，也曾經透過微信訊息跟他說過：「我也想我的兒子」。

廣西一礦區爆破致3死 竟與員工違規用微信溝通致理解出錯有關？

去年11月，廣西一礦業公司在高峰山礦區爆破時發生致命意外，現場未解除警戒就起爆，導致3人死亡。

奶茶1杯賣832元！消費者喊心理價頂多百元 杭州老闆還稱虧本

杭州的一家奶茶店近日推出188元（約新台幣832元）一杯的奶茶，引發網友熱議，有網友表示，「啥奶茶這麼貴，3位數...

正妹懷孕後鼻子大兩倍、臉冒痘痘「判若兩人」 網友：媽媽真偉大

3月25日，大陸廣西南寧一位黃女士懷孕後體重暴漲28斤（14公斤），臉上冒出許多痘痘粉刺，鼻子更是變大了兩倍。她在影片中提到，自己懷孕後連腋下也因為孕激素而產生了黑色素沉澱，副乳也逐漸生長變大...

物理系大學生借書發現67年前書籤 主人找到了…但已過世多年

「大學生借書發現67年前書籤」的話題近日引發關注。原來，大陸一名浙江大學學生在本校圖書館借書時，發現一張寫於1957年的書籤...

長髮妹遮臉漫步商場 多地裸奔潮？ 網疑秘密組織 警闢謠

中國社交平台近日頻傳裸奔消息，甚至有傳「南寧多人街頭裸奔，疑似有組織」。消息驚動警方，南寧公安局網安支隊26日出面闢謠，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。