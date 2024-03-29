廣西一礦區爆破致3死 竟與員工違規用微信溝通致理解出錯有關？

去年11月，廣西一礦業公司在高峰山礦區爆破時發生致命意外，現場未解除警戒就起爆，導致3人死亡。

3月26日，廣西壯族自治區崇左市人民政府公布事故調查報告，揭露本次事故竟因為爆破員在微信群溝通工作時理解有偏差，而導致違規操作。

2023年11月13日，廣西舜拓建設工程有限公司（下稱「舜拓公司」）在未制定此次爆破技術設計和施工組織設計的情況下，安排在高峰山礦區爆破作業。

計劃起爆次序為一期150平台深孔、二期山頭西面淺孔、二期山頭東面淺孔、一期165平台深孔。參與爆破作業人員共10人。

警戒期間， 在二期山頭東面的爆破技術員蔣永春在微信群內表示「對講機沒電了」、「誰在後山」，安全員在核對二期山頭東面各個警戒區域完成警戒後，在微信群內回覆「充電了」（「充電」代表為起爆器充電）「速度」，蔣永春回覆「好」。

在一期165平台的爆破技術員蔣永東看到手機微信群內的信息後，以為一期165平台已做好警戒，也在微信群回覆「充電」二字。在未獲一期165平台完成警戒信息的情況下，蔣永東於中午12時52分實施起爆，約20秒後，二期山頭東面淺孔由蔣永春實施起爆。

下午1時許，其他爆破員檢查一期165平台深孔爆堆，發現爆堆內掩埋一輛農夫車（皮卡車；pickup），清點現場作業人員時才發現少了3人。事故最終造成3人死亡，1輛農夫車損壞，直接經濟損失約420萬元（人民幣，下同）。事故發生地點示意圖。（哈爾濱日報）

調查報告顯示，高峰山礦區一期165平台爆破作業面技術員蔣永東未按規定使用對講機進行通訊，違規使用手機微信群以文字溝通，在未得到警戒完成指令的情況下，違規履行本該由爆破員俞日良履行的起爆職責，按動起爆按鈕。未進行爆破指令再確認，未使用爆破預警、起爆及解除信號。

蔣永東、蔣永春違反《中華人民共和國安全生產法》第57條規定，對事故發生負有責任，依據《中華人民共和國刑法》第134條第1款的規定，建議追究其刑事責任。另外6名相關責任人被給予行政處罰。

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文章授權轉載自《香港01》