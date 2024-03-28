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正妹懷孕後鼻子大兩倍、臉冒痘痘「判若兩人」 網友：媽媽真偉大

香港01／ 撰文：許祺安
大陸一位女士懷孕後體重暴漲28斤（14公斤），臉上冒出許多痘痘粉刺，鼻子更是變大了兩倍。圖／擷自Youtube
大陸一位女士懷孕後體重暴漲28斤（14公斤），臉上冒出許多痘痘粉刺，鼻子更是變大了兩倍。圖／擷自Youtube

3月25日，大陸廣西南寧一位黃女士懷孕後體重暴漲28斤（14公斤），臉上冒出許多痘痘粉刺，鼻子更是變大了兩倍。她在影片中提到，自己懷孕後連腋下也因為孕激素而產生了黑色素沉澱，副乳也逐漸生長變大。

黃女士表示，外貌發生的巨大變化確實讓自己很有落差感，心理的難過更勝過生理的。他表示，希望產後通過鍛鍊和護膚能恢復到之前的樣子。

針對黃女士的遭遇，許多網友表示心疼，並稱「現在知道媽媽多偉大了」，亦有不少網友認為，黃女士應該是懷男寶寶，才會有相貌變化。

據此前台灣婦產科醫師蕭詠嫻在FB說明，「學理上來說，在（懷孕）後期男寶寶的一些雄性激素有可能讓媽媽的皮膚會出油比較多，比較容易長痘痘。」不過，她也強調，膚況不好、變醜的最大原因仍是孕期間睡不好、情緒差所導致。若想改善孕期膚況，飲食應盡量清淡。

黃女士表示，外貌發生的巨大變化確實讓自己很有落差感，心理的難過更勝過生理的。圖／擷自Youtube
黃女士表示，外貌發生的巨大變化確實讓自己很有落差感，心理的難過更勝過生理的。圖／擷自Youtube

網友這樣說：

每一位媽媽都很偉大。

真的，孕晚期水腫會讓你直接變了個人…不對，是變成了個豬頭。

真的是變成這樣，孕期我都沒照過鏡子，太難接受了。

生育外表變醜是最基本最輕的改變，很多身體上嚴重生育損傷一輩子好不了。

懷孕還會鼻子變大呀，有的害怕。

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文章授權轉載自《香港01》

婦產科 懷孕

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