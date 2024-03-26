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閨密推嬰兒車偷遍上海遭逮！一理由2人生7子 網友驚嘆：比坐牢還累

香港01／ 撰文：林芷瑩
兩人以嬰兒車為掩護，偷走貨架上的服裝。圖／取自微信公眾號＠案件聚焦
兩人以嬰兒車為掩護，偷走貨架上的服裝。圖／取自微信公眾號＠案件聚焦

世界之大，無奇不有！上海市一對女性好友頻頻推嬰兒車到商場盜竊，為了逃避刑罰，她們竟反覆懷孕，共育有11名孩子。

據介紹，39歲的珠珠（化名）與30歲的小晴（化名），早年在做服裝生意時相識，前者經營一間服裝店，後者則提供服裝批發，兩人合作默契，更成為好友。

珠珠結婚後連生4子，但因生意不景氣及丈夫離家，她便決定關店與小晴在外打工。不久後，小晴也結婚生子，但沒有固定工作的兩人要養育多名孩子，經濟上也十分窘迫，於是動起歪心思。

兩人一般選擇服裝店入手，以嬰兒車為掩護，讓店員難以發現，在開放式貨架旁鬼鬼祟祟偷竊。她們會一起挑選，做出商量買什麽衣褲的假象，時而一個人挑選，一個人出去「睇水」。她們又會在角落挑選衣物，還自行攜帶磁鐵，破壞衣物上面的磁力。

之後，她們將偷竊的衣服塞入隨身所帶的袋中，快速推嬰兒車離開。為了快速變現，兩人會到附近的服裝小店銷贓，涉案金額累計2800餘元（人民幣，下同，約新台幣1萬2000元）。

兩人屢次作案，後來她們發現可以利用反覆懷孕得到監外執行，珠珠再次婚嫁又連生3子，而小晴也生了4個孩子。

如今，兩人因犯盜竊罪被靜安區人民檢察院起訴，但沒有收監。檢察官解釋，珠珠和小晴已是數罪並罰也是累犯，不適用於緩刑，由於兩人均在哺乳期，因此判為監外執行。

網友看法

幹什麽賺不了這2800元啊？有這個十月懷胎的毅力，懷了7次了，服了

以後這麽多孩子吃喝住開銷上學都不止2800了[跪了]她們是咋想的

為了躲2千多塊錢生八個孩子？？？？？

2800值得懷孕11次？

還以為2800萬呢，就為了2800塊生這麽多孩子，養孩子不要錢嗎？

這比坐牢還累吧，而且坐牢身體還健康些

誰和她生的？都是同一個男的嗎？

不得不說珠珠為促進人口增長做出了卓越貢獻

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文章授權轉載自《香港01》

上海 嬰兒 懷孕

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