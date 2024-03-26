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直擊未婚妻出軌！綠帽港男崩潰攤牌 女方哭訴1原因偷腥 結局是…

香港01／ 撰文／田中貴
被出軌男子大感崩潰，但最終還是決定分手。示意圖／Ingimage
被出軌男子大感崩潰，但最終還是決定分手。示意圖／Ingimage

即使平時互動如何甜蜜，「被戴綠帽」總是防不勝防。1名港男在網上表示，與「二十四孝女友」交往4年，最近更成功求婚，自以為感情穩定，豈料某天在街頭看到未婚妻和1名陌生男子有說有笑，對方更向未婚妻伸手「搭肩」，但未婚妻卻在WhatsApp聲稱自己在家休息，明顯出軌偷腥。男子思前想後鼓起勇氣攤牌，未婚妻哭訴因男子工作太忙，所以感到寂寞，但始終最愛的是未婚夫，最終港男決定分手，慨嘆「想起我們的回憶，眼眶就有點濕濕的」，但始終長痛不如短痛。

網民紛紛安慰指「一次就要分，真的只有零次或無限次」、「逃避問題很輕鬆，但只是將痛苦拉長，那根刺會跟你一世，結婚只會愈難抽身，最後就是看下個問題何時爆」。

樓主在「連登討論區」表示，和女友交往4年，對方雖然是獨生女，但沒有被家人嬌縱成性，雖然偶然檢查樓主手機，但「平時對我（樓主）好好」，樓主生病入院，她都會悉心照顧，連家中有事都肯借錢給樓主，而且「對我家人很好」，所以樓主最近向女友求婚，結果成功。

正當樓主以為感情穩定之際，婚事卻因一事亮起警號。由於未婚妻平日乘小巴出入，該輛小巴會經過樓主住所樓下，所以樓主熟識該輛小巴的車站，樓主早前行路回家經過小巴站，竟然見到未婚妻和1名陌生男子態度親暱，「看上去有說有笑好開心，有身體接觸」，男子更向未婚妻伸手「搭肩」。

樓主回想未婚妻剛才透過WhatsApp聲稱，她在家中休息沒有出街，擺明有心隱藏，極大機會出軌，形容「心好痛」 、「想起我們的回憶，眼眶就有點濕濕的」，即使翌日與朋友出街，但都顯得悶悶不樂，而且不敢和其他人傾訴，雖然嘗試冷靜，但還是「哭了整晚」。

最後樓主鼓起勇氣攤牌，在WhatsApp指目擊事件，未婚妻第一時間道歉，解釋樓主每日都加班，「我找你（樓主）你都說忙，我也會寂寞，我也想有人陪我玩，我和他只是一起玩一下」，同時強調「真的好愛你」。

隨後面對面攤牌，未婚妻一直哭泣，樓主知道自己在這段關係的確有不足，但明白此後心中永遠都會有根刺，「多謝她（未婚妻）陪我（樓主）過了4年青春」，最後決定分手。

多名網民安慰樓主，「只要瀟灑就夠」、「認真，真的要分手」、「慘，好同情你」、「多向身邊人傾訴，不要一直憋著，需要時間康復」。

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文章授權轉載自《香港01》

出軌 分手 女友

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