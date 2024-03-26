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搭經濟艙「飛機椅背往後放」被罵自私 網提2大奇招拆解：狂去廁所

香港01／ 撰文／張雨靜
圖片來源／翻攝自臉書
圖片來源／翻攝自臉書

大家乘坐飛機時，有試過把座位的椅背向後拉稍微靠後，又或者遇過前面座位的乘客把椅背向後拉嗎？最近有網友把這個情況拍下，並放到社交平台討論，結果引起網友熱烈討論，雙方各執一詞！

有網友在facebook社團「發現泰國自助旅遊泰Easy」發佈了一張在飛機上拍到的照片，照片中前座乘客把椅背拉後，而網友則在貼文中寫上：「最白眼這種乘客，經濟艙空間已經夠小了，還要將椅背往後放。」結果這番言論導致網友分成正反兩派。

支持椅背可以拉後的網民，主要認為椅背拉後是正常的權利，坐經濟艙就要接受空間會狹窄，如果不能接受別人把椅背拉後，應該要乘搭商務艙，「座椅可以挨後，是正常操作」、「椅背本來設計就是可以拉後，你覺得位置小可以加錢搭商務艙」、「搭飛機靠後就一定，無論去哪裡都是這樣」、「辛苦自己90度坐正幾分鐘，得自己辛苦，人又累腰又痛，也不會有人多謝你」。

支持椅背不應該向後拉的網民，主要認為椅背拉後會導致後面乘客的空間變得狹窄，基於公德心、同理心、良心等等，不應該把椅背拉後，即使拉後也都盡量不要拉到最低，「公道講，坐飛機椅背可以向後，並沒有做錯，純粹是有無公德心的問題」、「做人最重要是對得住天地良心，明知後方乘客會不舒服，你對得起良心嗎」，也有網友提出兩大奇招應對，「沒有講明不能踢前面椅背」、「沒有人說機上不能頂椅子和瘋狂上廁所」。

除了椅背挨後惹人討厭，網民之前也有列舉6大討厭行為，包括爭扶手、抖腳、脫鞋赤腳、霸佔行李架、不戴耳機聽歌看片、調皮小朋友！

1.爭扶手

中間位的乘客，活動空間往往較窗口位及走廊位乘客細，故扶手對於中間座位的乘客猶關重要，皆因坐落兩旁的乘客，都會各自擁有一邊扶手，可是坐中間的乘客只要遇上一位霸道乘客，便會只剩一邊扶手可依靠，逼上加逼，可以的話，就盡量體諒坐中間的乘客吧。

2.抖腳

相信不少乘客也曾經感受過後座乘客瘋狂抖腳的痛苦，撇除觀感問題，只要雙腳沒有碰到前座乘客，瘋狂抖腳其實並沒有問題。

3.脫鞋赤腳

在密封的機艙環境赤腳，腳臭味也會隨之散播在空氣之中，相當恐怖。最離譜的是，有乘客更會將雙腳放在前座扶手上，甚至將毛氈墊在雙腳下，真正恐怖又噁心。

4.霸佔行李架

回程航班打開頭頂行李架，發現他人的伴手禮塞滿行李架，無法把行李放上去！

5.不戴耳機

不戴耳機看片聽歌，相信這在任何情況，特別是公共地方，都足以一秒激怒全人類！在機艙看片不戴耳機，一來製造噪音，二來令身邊乘客不能好好休息！

6.調皮兒童

部分小朋友會因為氣壓問題，或不適應飛機升降而鬧脾氣，乘客當然要體諒小朋友及父母的處境。可是撇除此因素，在航班上，有部分家長往往會選擇滑手機或看書，而未好好看守兒童，導致小朋友在座位跳來跳去，有的更會在走道跑來跑去！

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文章授權轉載自《香港01》

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