老公打呼像打雷！妻一測「達96分貝」 新婚2個月訴請離婚

大陸一名28歲男子才新婚2個月，妻子就提出離婚，原因竟是睡覺打呼太大聲，妻子甚至購買分貝器，測出丈夫的打呼聲最高分貝達到96，到醫院檢查才知是罹患了重度呼吸暫停綜合症。

據陸媒《九派新聞》報道，身高171公分，體重95公斤的28歲男子小旭和妻子小芬結婚2個月，小芬受不了小旭打呼聲太大提出離婚。在此之前，2人做了各種努力，包括在網上購買號稱能止鼾的鼻噴劑、電磁貼片等產品都沒用。

報道稱，小芬還曾購買分貝器，測出小旭的打呼聲最高分貝是96，小旭意識到自己可能生病了，於是到醫院做檢查，睡眠監測報告顯示，他每小時呼吸暫停62次，最長的一次呼吸中止長達了150秒。

針對相關病症，報導科普，正常情況下，睡眠時每小時呼吸中止不超過5次，30次以上為重度呼吸中止症（又稱OSA）。經檢查，小旭的鼻部、咽喉部都沒有器質性病變，導致OSA的主要原因是肥胖，醫師建議小旭在佩戴呼吸機的同時調整生活方式。

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文章授權轉載自《香港01》