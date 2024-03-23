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「我是女皇請讓道」 女子拖行李硬闖閉館北京故宮：上帝派我來的

香港01／ 撰文：許祺安
女子拖行李硬闖故宮。（翻攝微博）
女子拖行李硬闖故宮。（翻攝微博）

北京故宮21日下午閉館時段，一名女子拖著行李試圖要入內參觀，在工作人員的阻止及說明下，她情緒激動高喊著，「我是女皇，你們不懂，請讓道！」甚至擅自推開圍欄。該段影片引起熱議，網友笑稱，「看來今年的熱梗出現了。」

大陸媒體《和訊新聞》報導，3月21日，在北京故宮閉館的下午時段，一名帶著行李的女子試圖進入參觀，遭到工作人員的拒絕。面對閉館的規定，女子自信地宣稱自己是「女皇」，並要求工作人員讓道。這起突發事件在現場引起了騷動。

影片中，面對女子突如其來的硬闖，工作人員明確告知已停止驗票。不料該女子突然高喊，「我不需要驗票，你們不懂這個歷史，去請示一下，你們所有的權利，都是上帝賦予的，請不要越權，我是女皇，你們不懂，請讓道，至於有什麼事，讓他們出來，不然我是不會主動過來的。」

過程中，女子甚至拉開羽絨外套的拉鍊，向工作人員展示裡面的衣服，幾名工作人員也看傻。相關影片引起網友熱議，「就算是溥儀來也要買票」、「這樣還算有禮貌」、「我沒看錯的話她好像還是笑著說的」、「這又是什麼邪教人士」、「有夠瘋癲的女皇」。

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文章授權轉載自《香港01》

北京故宮 影片

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