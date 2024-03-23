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大陸女超愛香港列5大優點「想嫁」港男 最終卻因1事即打退堂鼓

香港01／ 撰文：番茄妹
近日，一名大陸女於社交平台上表示自己非常「想嫁」到香港，想嫁的原因並非對「港男」們情有獨鍾或是情有所向，而是她超想成為「香港人」。圖自小紅書
近日，一名大陸女於社交平台上表示自己非常「想嫁」到香港，想嫁的原因並非對「港男」們情有獨鍾或是情有所向，而是她超想成為「香港人」。圖自小紅書

不知各位女生們有沒有曾超「想嫁」某一個國家或地方的人？原因又是甚麼？近日，一名大陸女於社交平台上表示自己非常「想嫁」到香港，想嫁的原因並非對「港男」們情有獨鍾或是情有所向，而是她超想成為「香港人」，她於文中力數超愛香港的5大原因，狂讚香港不但「演唱會想去就去」，而且「ins(IG)隨時隨地都能看」，連語言的氣氛都超快樂！

一名大陸女於小紅書上以「好想嫁到香港去」為題，表示自己超級「想」嫁到香港，但她之所以會有如此想法，全都因她超愛香港，想成為「香港人」，甚至更高呼「要是自己是香港人就好」。她狂列鍾愛香港的5大原因指，於香港不但讀書並不用「那麼頭疼」，「演唱會想去就去，ins(IG)隨時隨地都能看」，而且香港的英語氛圍亦超好，她超喜歡和享受英語聽起來的「自由」感，和語氣的多變。

此外，她更指於香港生孩子不會被「按肚子」(即生產時透過按壓孕婦肚來協助用力)，連傷口的癒合情況亦聽說不錯，「生完就能出去玩」。對此有網友看原po貼文後表示，香港「其實沒你想的那麼好」，「有些東西只是看上去美好」，更指「去香港還不如去廣東其他地方呢」，有居港的網友則稱「我都想要回大陸身分證，大陸過才是真安逸」，而且有很多香港的人現在反而更偏向前往大陸打工，多於留在香港。

有網友亦向原po表示，其實除了結婚，透過讀書，移民的方法都能夠來香港，但原po對此卻表示「反正婚姻最後都是一樣柴米油鹽」，而透過結婚得到香港身分證的方法「效率高」，不用等七年的時間才得到身份證。但有網友卻向她釐清事實指，即使她嫁到香港，依然需住滿7年才能拿到身份證，而且更是滿了7年才可開始辦理，便不是結婚便能即獲得。原po一聽此消息，便立即打退堂鼓表示「那我不嫁香港了」，將目標轉移至「英美」。

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文章授權轉載自《香港01》

廣東 結婚 身分證 香港

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