恐怖畫面曝光！4未成年男女合住1屋3個月 飯店抓狂：整間都垃圾進不了門

離譜住客！近日湖南有4名未成年人到飯店合宿，他們2男2女租住1間房共3個月，其間不許飯店員工清潔。他們退房後留下大堆垃圾塞滿房間，盛著湯汁的泡麵碗也隨地亂丟，還在床單被套上燙出很多小洞，令飯店苦不堪言，最終用了約4 、5個小時才將房間清理乾淨。飯店表示，曾聯絡4名未成年住客家長，但對方不聞不問，任由4名年輕人胡作非為。

綜合中國媒體報導，事件發生在湖南，涉事2男2女共4名未成年人到長沙某飯店投宿，合租1間標準客房共3個月。其間，他們不允許飯店員工打掃清潔，最終飯店不得已勸退他們，卻發現他們退房時留下滿房垃圾。

從網上流傳影片可見，飯店房間滿目瘡痍，遍地垃圾，無處站立。4名入住者將2張床的床墊推至相連變成「超大床」，床頭架上全是喝過的手搖飲料杯。床兩側更是慘不忍睹，垃圾已經堆成小山，有大堆吃剩泡麵碗、喝完的飲品瓶罐、各種食物包裝袋等，手機充電線也半掩埋在垃圾堆中。更過分的是，不少泡麵碗還盛著湯汁，有的已經打翻在地，在地毯上留下深色水漬。

床尾的地板上同樣「壯觀」，多個泡麵碗一個疊著一個，還有免洗筷、汽水罐、被弄髒的飯店拖鞋等。梳妝桌上同樣不忍直視，梳子、吹風機和化妝品與各種垃圾放在一起。至於入住者的衣物鞋子就隨處散落，有些丟在行李箱上，也有些堆在椅子上。

事後飯店安排員工花了4、5個小時清潔房間，他們還發現床單被套都被燙出很多洞，不過仍是將押金退給4名住客。飯店又指，4人入住期間不許飯店安排員工清潔，不理解他們怎麼把衛生環境弄得如此惡劣，「平時也不讓我們搞衛生，他們也能住的下去」。

飯店稱，曾聯絡4名住客家長，但對方顯得漠不關心，「給他們家長也打了電話，他們家長也知道情況也不管，他們家長都不管我們肯定也不管」。最終飯店只能勸他們退房，「要不是實在受不了，我們也不會勸退的」。

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文章授權轉載自《香港01》