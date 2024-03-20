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私家車公路狂飆橫跨車道！高速打橫行連切4個線道 網友狂鬧

香港01／ 撰文：夏洛特
在後方銀色車駛近前，私家車加速再越線衝到左車道，而銀色車有放慢速度讓其通行。（「馬路的事討論區」FB影片截圖）
在後方銀色車駛近前，私家車加速再越線衝到左車道，而銀色車有放慢速度讓其通行。（「馬路的事討論區」FB影片截圖）

馬路上，要小心！近日網上流傳1段行車記錄儀（車cam）影片，片中可見有私家車疑「入錯線」後，在公路上高速連越4條線行車，由最右車道加速疾駛至左方車道，再從該車道離開。該私家車司機的誇張行徑嚇到其他車輛要放慢讓路，網友看過影片後紛紛鬧爆該司機是「道路炸彈」，批評累人累己「離X晒譜」、「睇吓炸自己定害街坊」。

有網友在facebook群組「馬路的事討論區」上傳車cam片，片中顯示有私家車在公路上疾馳，並連越4線行車線，從最右側線「打橫行」最左線，並沿該車道出口離開。從影片可見，涉事私家車有打燈示警，之後由虛線切入實線再連越2線，然後加速趕在後方銀色車駛近前再越線衝到左車道，而銀色車亦有放慢讓對方通過。

影片引起網友熱議，有人嘲笑私家車司機「雖然有打方向燈但還是不應該」、「車神」；惟有網友就指司機在越過最後1條雙白線時是由實線到虛線，加上最後在分流人字形標記上通過，理應不可橫越及駛進該區域，「實線加影線點睇？」、「離X晒譜」。不過，網上片段清晰度不高，未能確定網民所觀察情況是否屬實，但認為如此高速切實，怎說也是危險。

另有網友指片中地點疑為港島東康山，「康山cut返落太古城？係咪搞笑？」、「康山東隧線，喺康山入錯線掛」，亦有人批評司機是「道路炸彈」，「揸車除咗講依法、技術，仲要講個人修養，無修養就是道路炸彈，睇吓炸自己定害街坊」、「舉報呢啲人啦」。

（Facebook）

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文章授權轉載自《香港01》

X 影片 炸彈 車道

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