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嚇到腳軟！廈門男酒醒後驚覺被困高空 踡縮等救援：以為在做夢
福建一名男子酒後醒來，驚覺自己在沒有任何防護措施的情況下，被困18樓窗台外，最終被消防員成功解救。他獲救時稱，「以為自己在做夢」，更下定決心，「以後再也不敢喝酒了」。
事發於上周六（9日）早6時許，廈門市思明區一名男子醉酒醒來後發現自己被困在18樓外牆的平台上。現場影片顯示，平台沒有任何圍欄防護，被困男子光腳蹲在角落不敢隨意移動。
廈門消防接報後即時派員趕赴現場，經過周圍業主同意後，快速切斷周圍防盜窗的鋼絲網，並最終將男子從窗戶通到中救回安全地帶。
該男子稱，自己住在19樓，當日凌晨1時許喝醉酒回到家中睡覺，但凌晨4時許忽然被凍醒，才驚覺被困在樓外平台上。至於如何出到平台上，男子亦一頭霧水，「醒來就發現在這邊了，我以為我是在做夢。」
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文章授權轉載自《香港01》
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