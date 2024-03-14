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突遭巨型「活化石」狠咬！海洋館潛水員水下餵魚 遊客受驚尖叫影片曝

香港01／ 撰文／孫聖然
有潛水夫在水下餵食魚類時，突遭巨型鱘草魚張大口咬住頭部。（新京報）
有潛水夫在水下餵食魚類時，突遭巨型鱘草魚張大口咬住頭部。（新京報）

陝西西安一間海洋館發生危險一幕，有潛水員在水下餵食魚類時，突遭巨型鱘草魚張大口咬住頭部，現場不少遊客受到驚嚇、發出尖叫。幸運的是咬人鱘草魚及時鬆口，潛水員並沒有大礙。

據《新京報》報導，事發於上週五（8日），西安一名海洋館潛水員在水下準備餵食鱘草魚時，突遭身後游來的巨型鱘草魚猛咬頭部，潛水員被咬后急忙閃躲、鱘草魚也及時鬆口，現場不少遊客見狀都受到驚嚇、發出尖叫。

潛水員被咬後繼續完成餵食才上岸，期間又有一隻鱘草魚，大力咬住裝食物的網袋。

對於驚險一幕，潛水員解釋稱，當時是被鱘草魚吸了一下頭部，「吸了一下它就遊走了，力量不是特別大，我也沒啥感覺」。鱘草魚雖然看起來體型駭人，但是沒有牙齒，進食主要靠吞咽。

潛水員續指，自己當時身穿安全防護棉帽、眼鏡，因潛水服比較緊身，一般無法被魚吸走，而且餵食時通常是兩人同時作業。此外，海洋館負責人事發後表示，因防護措施到位，潛水員沒有受傷無大礙。

公開資料顯示，鱘草魚分佈於黑龍江、烏蘇里江和松花江下游、嫩江等水域，成年鱘草魚的體重可達1000公斤，是中國淡水魚類中體重最大的。鱘草魚是白堞紀時期保存下來的古生物，曾與恐龍在地球上共同生活，素有「水中活化石」之稱，如今因數量稀少還有「水中熊貓」的美稱。1998年，聯合國華盛頓公約將鱘草魚認定為瀕危物種。

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文章授權轉載自《香港01》

化石 海洋館 潛水員 魚類

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