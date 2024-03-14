被遊客狠打頭套！迪士尼史黛拉「秒下班」 專家揭3大後遺症：恐導致腦震盪

迪士尼樂園為大家帶來不少夢幻的時刻，很多人都喜歡跟扮演迪士尼朋友的娃娃演員拍照或互動！不過經常會有人手癢，在他們經過的時候拍打娃娃的頭部，最近有網友在小紅書分享一段影片，指迪士尼朋友史黛拉剛出來就被人打頭去下班了，到底發生什麼事呢？

有網友在小紅書以「露露剛上班就被拍頭下班回去了」分享了一條影片，影片拍攝地點是上海迪士尼樂園，當天扮演迪士尼朋友史黛拉（星黛露）的娃娃演員出來後，馬上就被一名女子拍頭，然後史黛拉就馬上安排回去。

史黛拉一直有工作人員陪同，事後工作人員也馬上問：「嚇倒了？」而史黛拉也馬上點點頭，然後在工作人員的護送下回到休息的區域。網友在留言續指：「走了幾步露露就搖搖晃晃的，剛好有主管在，然後被攙扶回去了，直接下班，後續這個人被約談了。」網友在回應續指，「因為還要常常做各種動作，所以這個頭套和頭的貼合度基本上百分百了，加上這個又重又是鋼圈所以會產生不一樣的力度，反正就是不好，對比戴著頭盔突然被人一拍腦瓜都會嗡嗡的。」

遊客用手拍了拍史黛拉的頭部。（小紅書截圖）

有其他網友留言指：「那個女生只是輕輕摸了一下，沒有用任何力氣推，跟頭套重量有啥關係......」不過有網友就反指：「仔細聽，聽到手拍下去時『啪』的一聲。手機都能錄到了，那現場應該挺大聲的。」

上海迪士尼早前也有另一宗相似的事件，扮演玲娜貝兒的職員被打頭，事後職員也是馬上被安排休息。為什麼不能拍打迪士尼娃娃演員的頭部呢？

上海交通大學醫學院醫學博士黃佳，曾在微信公眾號@科普中國發文介紹，為了保證迪士尼人偶頭套的靈活性，需要高度還原扮演者的頭部動作，就需要在頭套內部安裝大量的硬質傳導結構。換言之，迪士尼的人偶頭套均由很重的金屬架支撐。當人偶被拍打頭部時，力度會伴隨整個頭套的重量，撞擊到扮演者的頭上;若鋼架撞到扮演者的頭部，更有可能造成腦震蕩甚至是鼓膜穿孔。

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文章授權轉載自《香港01》