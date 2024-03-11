快訊

「請不要認輸！」《七龍珠》作者13年前留給日本震災的訊息

兒盟轉介保母...議員揭男童悲慘身世 等出養卻遭虐近4月無人知

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男扮女裝一人分飾多角 陸男網戀詐騙近40萬下場慘了

香港01／ 林芷瑩
大陸有男子透過網路遊戲認識了一名女生，對方多次向他索要錢財，但他未有起疑。直至今年（2024）2月，才意外得知女友竟是「男扮女裝」。圖／擷自「廣西政法」
大陸有男子透過網路遊戲認識了一名女生，對方多次向他索要錢財，但他未有起疑。直至今年（2024）2月，才意外得知女友竟是「男扮女裝」。圖／擷自「廣西政法」

中國大陸河南省南陽市男子小朱，前年透過網路遊戲認識了一名「夏星河」的女生，對方多次向他索要錢財，但他未有起疑。直至今年（2024）2月，小朱意外得知女友竟是「男扮女裝」，懷疑受騙的他立即報警求助。

據南陽市警方說明，2022年2月，內鄉縣湍東鎮的小朱通過某網路遊戲，結識了「夏星河」，雙方隨即添加為微信好友。聊天中，「夏星河」稱自己父母雙亡，一直與乾爹生活，並多次向小朱索要生活費。期間，夏星河乾爹「嬴顏兮」還曾和小朱線下見面，獲取他的信任。

不久後，「夏星河」自稱因生活所迫，被大陸浙江某富商「潘歡迎」包養，還經常被對方無故打罵虐待。出於同情，小朱多次向其轉賬，每次幾千元不等。甚至到最後，「夏星河」還上演了繼承富商遺產的戲碼，再次騙取小朱人民幣4萬餘元（約新台幣17.5萬元）。

直到2024年2月，小朱意外得知，網戀了2年的女友竟是男扮女裝。眼看人財兩空，損失高達人民幣9萬餘元（約新台幣39萬元），小朱立即報警求助。通過警方搜查，辦案員警很快掌握嫌疑人王某的犯罪證據，並迅速對其上網追逃。之後上海警方接到線索，依法將王某傳喚到案。

經查，王某以網戀為噱頭，一人分飾多角，通過索要生活費、家庭發生變故等理由詐騙錢財。目前，王某因涉嫌詐騙犯罪，被內鄉縣公安局依法刑事拘留。

王某多次向小朱索要錢財。圖／擷自「廣西政法」
王某多次向小朱索要錢財。圖／擷自「廣西政法」

延伸閱讀：

為挽回異地戀女友　男子盜竊車輛無證駕駛逾千里逃油費　終被拘捕

三亞警方破涉「笑氣」特大販毒案　拘31人涉案金額逾40萬

文章授權轉載自《香港01》

網戀 網路遊戲 詐騙

延伸閱讀

不想遇到！安檢人員真心話吐辛酸 「這6種」旅客NG行為百出

鄉民崩潰！PTT西斯板女神狂騙4年 露骨照被抓包「全是盜圖」

診所掛號費2500元！全台收費最貴 名醫自認「雞歪」親揭原因

源自失誤的卡布奇諾？Google慶311平白咖啡日 首頁現「咖啡塗鴉」

相關新聞

男扮女裝一人分飾多角 陸男網戀詐騙近40萬下場慘了

中國大陸河南省南陽市男子小朱，前年透過網路遊戲認識了一名「夏星河」的女生，對方多次向他索要錢財，但他未有起疑。直至今年（2024）2月，小朱意外得知女友竟是「男扮女裝」，懷疑受騙的他立即報警求助。

客人要求鮮花禮盒放22萬鈔票 花店老闆交貨隔天帳戶被凍結

江蘇一花店老闆茆女士近日接到一名陌生顧客要求製作一個5萬2000元（人民幣，下同，約7271.8美元）現金鮮花禮盒訂單，...

行李箱竟藏逾300個舊LV包 福州機場入境旅客被X光機攔下

中國海關總署10日（周日）發文稱，近日福州海關所屬福州長樂機場海關破獲一宗走私案，檢獲LV（Louis Vuitton）品牌的舊手袋、舊背包等共316個。

陸醉男好奇試圖打開飛機逃生艙門 空姐「秒關」嚇到聲音狂顫

陸媒報導，在9日一班青島飛往哈爾濱的航班上，一名酒醉男子在飛機起飛前試圖打開機艙的逃生艙門，當下遭空姐眼疾手快一下按回。

感覺來了擋不住！計程車司機無視一旁車輛「當街解放」他怨輪胎慘遭波及

人有三急的確很難忍，但就地解放時都要留意會否影響其他人。有司機在網上大呻，將車輛停泊路邊期間，有計程車司機將車泊在其後方位置…

「鵝腿阿姨」北大演講 籲學生找到「舒適節奏」努力生活

曾因「高校學子爭搶」而走紅的「鵝腿阿姨」陳秀鳳，在3月8日婦女節這天獲邀出席北京大學舉辦的「2024青年創投女性發展論壇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。