男扮女裝一人分飾多角 陸男網戀詐騙近40萬下場慘了

中國大陸河南省南陽市男子小朱，前年透過網路遊戲認識了一名「夏星河」的女生，對方多次向他索要錢財，但他未有起疑。直至今年（2024）2月，小朱意外得知女友竟是「男扮女裝」，懷疑受騙的他立即報警求助。

據南陽市警方說明，2022年2月，內鄉縣湍東鎮的小朱通過某網路遊戲，結識了「夏星河」，雙方隨即添加為微信好友。聊天中，「夏星河」稱自己父母雙亡，一直與乾爹生活，並多次向小朱索要生活費。期間，夏星河乾爹「嬴顏兮」還曾和小朱線下見面，獲取他的信任。

不久後，「夏星河」自稱因生活所迫，被大陸浙江某富商「潘歡迎」包養，還經常被對方無故打罵虐待。出於同情，小朱多次向其轉賬，每次幾千元不等。甚至到最後，「夏星河」還上演了繼承富商遺產的戲碼，再次騙取小朱人民幣4萬餘元（約新台幣17.5萬元）。

直到2024年2月，小朱意外得知，網戀了2年的女友竟是男扮女裝。眼看人財兩空，損失高達人民幣9萬餘元（約新台幣39萬元），小朱立即報警求助。通過警方搜查，辦案員警很快掌握嫌疑人王某的犯罪證據，並迅速對其上網追逃。之後上海警方接到線索，依法將王某傳喚到案。

經查，王某以網戀為噱頭，一人分飾多角，通過索要生活費、家庭發生變故等理由詐騙錢財。目前，王某因涉嫌詐騙犯罪，被內鄉縣公安局依法刑事拘留。

王某多次向小朱索要錢財。圖／擷自「廣西政法」

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文章授權轉載自《香港01》