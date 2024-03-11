行李箱竟藏逾300個舊LV包 福州機場入境旅客被X光機攔下
中國海關總署10日（周日）發文稱，近日福州海關所屬福州長樂機場海關破獲一宗走私案，檢獲LV（Louis Vuitton）品牌的舊手袋、舊背包等共316個。
文章稱，福州長樂機場海關在監管進境航班時，通過先期機檢發現一名旅客行李過機圖像異常，後續開箱查驗發現，該名旅客的多個行李箱中均裝滿了舊LV包。
經現場清點確認，共有包括挎包、背包、手提包、錢包等在內的各式LV包316個。目前，該案件已移送緝私部門做進一步處理。
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文章授權轉載自《香港01》
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